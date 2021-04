Celon Pharma kieruje wzrok na lek i szczepionkę przeciw COVID-19

Celon Pharma, polska firma biotechnologiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozwija swój portfel eksportowych leków generycznych. Szansy upatruje w wykorzystaniu związku CPL’116 w terapii pacjentów w zaawansowanym stadium COVID-19. Związek może być podawany chorym już w połowie 2021 r. Spółka analizuje też produkcję szczepionek w swoich zakładach.

Lek i szczepionka na CIVID-19

Celon Pharma pracuje także nad wdrożeniem do badań klinicznych terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych. W ramach projektu COVID19, w którym firma rozwija leki blokujące replikacje wirusa i hamujące jego wnikanie do komórek, wytypowano struktury, które testowane są w warunkach in vitro.- Obserwujemy istotne przyśpieszanie w wykorzystaniu naszego związku CPL’116 w terapii przeciw COVID-19 w zaawansowanym stadium choroby, tzw. burzy cytokinowej. CPL’116 jest jedynym na świecie znanym dualnym inhibitorem JAK/ROCK, który – jak się oczekuje - oprócz efektu przeciwzapalnego, dzięki blokadzie kinaz JAK, może potencjalnie hamować zwłóknienia płuc, jednego z kluczowych po COVID-19 powikłań. CPL’116 kończy badania kliniczne oraz fazy bezpieczeństwa i ma szanse być podawany pacjentom hospitalizowanym z powodu COVID-19 w ramach badań fazy II/III już w połowie tego roku - zapowiada Maciej Wieczorek.Nie wyklucza, że spółka mogłaby włączyć się w produkcję szczepionek na COVID-19: - Rozważamy różne scenariusze. Mamy zasoby, siły i infrastrukturę, aby podjąć i poprowadzić temat szczepionek. Projekt jest obecnie przez nas wewnętrznie dogłębnie analizowany - informuje.Przypomnijmy, że na początku marca spółka Mabion, w której prezes Wieczorek jest największym akcjonariuszem, zawarła z firmą Novavax umowę na transfer technologii i próby techniczne komercyjnej produkcji szczepionki przeciw COVID-19.