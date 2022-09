Celon Pharma odbiła sobie straty na rynku francuskim i włoskim

Firma Celon Pharma wykazała w pierwszym półroczu 2022 spadek w ujęciu rocznym wyniku EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) oraz przychodów ze sprzedaży, głównie z powodu mniejszego eksportu leków.

EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła w pierwszym półroczu 2022 36,3 mln zł, wobec 48,1 mln zł rok wcześniej.

Segment innowacyjny odnotował ujemny wynik EBITDA w wysokości 32,4 mln zł, w porównaniu do 25,9 mln zł przed rokiem.

W ujęciu kwartalnym sprzedaż krajowa utrzymywała wysoką dynamikę i wygenerowała przychody w drugim kwartale 2022 roku na poziomie 26 mln zł.

Mniejsza EBITDA z powodu luki przychodowej segmencie leków generycznych

„Spadek zysku EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku spowodowany był luką przychodową w segmencie leków generycznych, a tym samym niepokryta została część kosztów stałych, w szczególności kosztów wynagrodzeń. Ponadto pierwszy kwartał to okres bardzo wysokiej inflacji oraz nadal istotnej presji płacowej. Mimo wszystko rentowność EBITDA segmentu leków generycznych utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 46 proc.” - informuje w raporcie Celon Pharma.

Jak zaznacza, wzrost kosztów w segmencie innowacyjnym został pokryty wzrostem przychodów z dotacji. Wskaźnik subsydiowania kosztów R&D dotacjami wyniósł 30 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku, w porównaniu do 25 proc. w porównywalnym okresie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku przychody spółki zmalały do poziomu 94,8 mln zł, z 105,1 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku. Dotyczy to całości segmentu leków generycznych, w szczególności spadku sprzedaży eksportowej.

Sprzedaż krajowa ukształtowała się na poziomie 67,7 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Z kolei sprzedaż eksportowa spadła z 49,7 mln zł pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. do 27 mln zł w pierwszym półroczu tego roku. Było to konsekwencją przeznaczenia istotnych mocy produkcyjnych w pierwszym kwartale na serie próbne leków innowacyjnych wymagane do realizacji projektu Falkieri.

„Należy również zaznaczyć, iż okres pierwszego półrocza 2022 roku był rekordowy w odniesieniu do sprzedaży eksportowej na rynek francuski i włoski, jako nowe rynki, które rozpoczynały w tamtym okresie proces towarowania. Począwszy od drugiego półrocza 2021 roku zjawisko to osłabło, gdyż rynki nasyciły się i ustalone zostało faktyczne zapotrzebowanie na wyroby spółki na tych rynkach” - podaje Celon Pharma w raporcie.

Rosnące zaawansowanie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych

W ujęciu kwartalnym sprzedaż krajowa utrzymywała nadal wysoką dynamikę i wygenerowała przychody w drugim kwartale 2022 roku na poziomie 26 mln zł, w porównaniu do 25,7 mln zł w pierwszym kwartale oraz 22 mln zł w drugim kwartale 2021 roku.

Z kolei w odniesieniu do sprzedaży eksportowej segmentu leków generycznych, obserwowano w drugim kwartale 2022 r. znormalizowanie poziomów sprzedaży eksportowej, która wygenerowała przychody w wysokości 19,5 mln zł, w stosunku do 7,5 mln zł w pierwszym kwartale i 26,3 mln zł w drugim kwartale 2021 roku.

Przychody z dotacji wzrosły z 11,5 zł w pierwszym półroczu 2021 roku do 15,6 mld zł w drugim kwartale 2022 roku, co jest związane z większym zaawansowaniem prowadzonych przez spółkę projektów badawczo-rozwojowych. W ciągu sześciu miesięcy tego roku prowadzono 19 projektów B+R.

Najistotniejsze wzrosty kosztów operacyjnych z powodu presji inflacyjnej w pierwszym półroczu tego roku odnotowano w obszarze mediów. Koszty energii i gazu zwiększyły się w spółce prawie trzykrotnie w porównaniu do analogicznego okresy ub.r.

Z kolei wzrost kosztów wynagrodzeń wynika zarówno ze wzrostu średniego zatrudnienia (o 34 etaty), w szczególności w obszarze segmentu innowacyjnego, jak i ze wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce.

Wzrost średniego wynagrodzenia związany jest zarówno z presją płacową, jak i zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanej kadry w obszarze segmentu innowacyjnego - informuje Celon Pharma.