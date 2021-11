Center-Gaz: planujemy dynamiczny, a przy tym zrównoważony rozwój

- Struktura firmy nie jest bardzo rozbudowana, co pozwala na bardzo sprawny proces decyzyjny. Duża elastyczność w podejściu do każdego z naszych klientów pozwala na sprawną obsługę. W ostatnim czasie dostrzegamy, iż najważniejszymi aspektami we współpracy z naszymi klientami jest wysoka jakość gazów w możliwie atrakcyjnej cenie, ale także czas realizacji zlecenia - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Mateusz Lewandowski, kierownik ds. sprzedaży w firmie Center-Gaz.

Z drugiej jednak strony widzimy coraz większe trudności związane z dostępnością surowców niezbędnych do działalności przedsiębiorstw. Na tę jednak chwilę duża kreatywność - połączona z wieloletnim doświadczeniem - pozwala na zwiększenie udziału w rynku.- Z pewnością tak. Struktura firmy nie jest bardzo rozbudowana, co pozwala na bardzo sprawny proces decyzyjny. Duża elastyczność w podejściu do każdego z naszych klientów pozwala na bardzo sprawną obsługę. W ostatnim czasie dostrzegamy, iż najważniejszymi aspektami we współpracy z klientami jest wysoka jakość gazów w możliwie atrakcyjnej cenie, ale także czas realizacji zlecenia.Naszą bazę mamy zlokalizowaną w Częstochowie, co powoduje, że klienci, którzy znajdują się w promieniu ok. 150 km od tej siedziby, są obsługiwani zwykle w kolejnym dniu roboczym.Ponadto w ostatnim czasie rozwinęliśmy naszą sieć sprzedaży (Radomsko, Jędrzejów, Praszka, Wieluń, Kraków, Kościelec etc.), dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do naszych produktów niemal codziennie.Kompilacja wspomnianych aspektów sprawia, że firma Center-Gaz z roku na rok zwiększa regularnie wolumen skutecznie pozyskanych klientów.- Obecnie poza bieżącymi rewitalizacjami (remonty infrastruktury magazynowej, nowe rampy do napełniania butli, modernizacja parku transportowego, unowocześnianie i odświeżanie pomieszczeń biurowych itp.) firma inwestuje stale relatywnie duże środki na szeroko rozumiane opakowania: zbiorniki, wiązki, butle. Dzięki temu ostateczny produkt sprzedawany klientowi jest najwyższych parametrów jakościowych.Chcemy również stale poszerzać asortyment. W najbliższym czasie planujemy otwarcie hurtowni farmaceutycznej, niezbędnej do zaopatrywania klientów w gazy medyczne. Stale modernizujemy także urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji.Planujemy również w ciągu najbliższego roku pojawienie się marki Center-Gaz w nowych lokalizacjach na rynku polskim. Co warto podkreślić - naszą największą wartością jest zespół ludzi tworzących naszą firmę. Stale staramy się go poszerzać, a także i inwestować w jego kompetencje oraz poprawiać środowisko i warunki pracy - tak, by było bezpieczniej, wygodniej i efektywniej.- Zgadza się. Urządzenia, którymi obecnie dysponujemy, pozwalają na systematyczny monitoring jakości oferowanych towarów. Wysoka jakość produktów pozostaje jednym z trzech głównych parametrów, determinujących wybór konkretnego dostawcy.Ze względu na planowane otwarcie hurtowni farmaceutycznej na terenie naszej firmy, zdecydowaliśmy się na doposażenie naszego laboratorium o urządzenie, które będzie oznaczało kolejne parametry badanego gazu. Jak wiadomo w procesie np. tlenoterapii czystość medykamentu stanowi o jego bezpieczeństwie, dlatego urządzenie to jest absolutnie niezbędne do zapewnienia 100 proc. walorów leczniczych.- Planujemy dynamiczny, ale zrównoważony rozwój spółki Center-Gaz w najbliższych latach. Szalejąca inflacja oraz niepewna sytuacja gospodarcza nie pozwalają w tej chwili na spektakularne inwestycje. Chcemy być firmą, która dysponuje coraz nowocześniejszym parkiem maszynowo-butlowym, a przede wszystkim miejscem, które będzie stabilnym pracodawcą dla osób zatrudnionych w Center-Gazie.- Naszym głównym oczekiwaniem związanym z targami EXPO WELDING 2022 jest możliwość zaprezentowania najnowocześniejszego sprzętu używanego na co dzień przy zaspokajaniu potrzeb naszych kontrahentów, a także szansa nawiązania nowych kontaktów handlowych.Od lat staramy się budować silną, rozpoznawalną markę na rynku przemysłowym w Polsce. Chcemy, żeby synonimem Center-Gaz były określenia solidny, zaufany partner. Najlepszą okazją do potwierdzenia tych słów będzie możliwość zademonstrowania osiągnięć firmy właśnie na targach EXPO WELDING 2022, które odbywają się w aglomeracji śląskiej - bardzo ważnej z perspektywy naszego biznesu.Czytaj także: Robotyzacja jest nieuchronna, ale będą też wyjątki