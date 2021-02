Ceny, marże, konkurencja. Grupa Azoty o sytuacji spółki i jej perspektywach

Czy ceny nawozów mogą wzrosnąć, jakie marże generuje największy polski koncern chemiczny na tworzywach sztucznych i czy konkurencja na krajowym rynku nawozowym rośnie? O tym portalowi WNP.PL mówi Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty.

Oczywiście obserwujemy również działania naszej konkurencji z Unii Europejskiej. Na polskim rynku, który odpowiada za około 60 proc. naszej sprzedaży, da się dostrzec dużą podaż nawozów z Litwy, Węgier, Ukrainy oraz Rumunii.Na przykład nawozy z Litwy widoczne są w północno-wschodniej części kraju. Węgry i Ukraina zwiększają presję na południu i południowym wschodzie.Oczywiście największa siła oddziaływania - ze względu na niskie koszty wytwarzania - to także nawozy spoza Unii Europejskiej. Wszystkie te czynniki musimy brać pod uwagę, planując nasze działania.- Pandemia spowodowała istotne obniżenie wykorzystania zdolności produkcyjnych tego segmentu. To niskie wykorzystanie zdolności produkcyjnych spowodowane było ograniczeniem produkcji w branżach samochodowej, AGD czy elektrotechnicznej, co w konsekwencji doprowadziło do zaostrzenia konkurencji, która wymusiła obniżkę marż.Sytuacja na dzisiaj jest taka, że wolumenowo jesteśmy blisko odbudowania naszego standardowego poziomu produkcji. Podobnie jak w przypadku segmentu nawozowego, wyzwaniem będzie również w tym przypadku odbudowa marży.- W naszym przypadku to fenol lub benzen. Na początku 2020 roku panowała tu bardzo duża zmienność na surowcowym rynku.