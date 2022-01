Ceny nawozów są tak wysokie, że produkcja żywności będzie problemem

Światowe ceny nawozów osiągnęły rekordowe poziomy, a najnowszy raport Centrum Polityki Rolnej i Żywnościowej na Texas University wskazuje, że to nie koniec... Dr Joe Outlaw, ekonomista tego uniwersytetu, uważa, że ceny nawozów na niektórych rynkach mogą w tym roku wzrosnąć nawet o 80 proc.!

Przyszłość w czarnych barwach

W przypadku tych pierwszych cena z 450 dol. za tonę w ciągu roku wzrosła do około 870 na koniec roku. Nawozy potasowe podrożały zaś w ciągu ubiegłego roku z 380 do ponad 800 dol. za tonę. Dane pochodzą z rynku amerykańskiego – skala wzrostów w Europie była nawet większa.Co takiego się tu stało?Jak nigdy widoczna była polityka protekcjonistyczna niektórych krajów. I tak eksportu nawozów fosforowych już we wrześniu zakazały Chiny. Potem zakaz został rozszerzony na inne typy nawozów. Pekin tłumaczył to potrzebą zrównoważenia podaży na własnym rynku.Poważnych cięć w eksporcie dokonała także Rosja.W końcu znaczący wpływ na sytuację rynkową miał akt piractwa powietrznego Białorusi. Po tym, jak Mińsk zmusił do lądowania cywilny samolot, by uprowadzić z niego opozycjonistów, na Białoruś zostały nałożone sankcje.Dotknęły one także tamtejszego producenta potażu. W praktyce eksport tego kluczowego związku do produkcji nawozów wieloskładnikowych od 1 kwietnia nie będzie możliwy. Ma to zmusić reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenki do ustępstw. Kij ma jednak dwa końce...Białoruś była kluczowym dostawcą potażu na rynek - teraz tego surowca może brakować. Co prawda najpewniej, zdaniem ekspertów, Mińsk nadal będzie jakoś sprzedawał swój towar, ale perturbacje rynkowe są bardzo prawdopodobne.Białoruski potaż będzie bowiem trafiał do Rosji, skąd już jako surowiec miejscowego pochodzenia będzie reeksportowany. Moskwa zakupi ten surowiec po preferencyjnych stawkach, jednak na rynkach zagranicznych lokowała go po światowych cenach...Następstwem wszystkich opisanych wydarzeń są rekordowo wysokie ceny nawozów, np. mocznik był tylko raz w historii (i to na bardzo krótko) droższy.Już zresztą widoczne są problemy na rynku. Dotykają one producentów rolnych na całym świecie.Ubiegłoroczne protesty polskich rolników przeciwko wysokim cenom nawozów były tylko drobnym wycinkiem niezadowolenia producentów rolnych na całym świecie. W niektórych krajach widać wręcz wrzenie wśród rolników - np. Indie kupujące 40 proc. nawozów w Chinach, niemal z dnia na dzień zostały bez wystarczającego zaopatrzenia w ten surowiec.Głębsze zmiany są zresztą już mocno zauważalne. W Stanach Zjednoczonych, które są największym producentem kukurydzy na świecie, widoczny jest trend odchodzenia od tej uprawy, do które potrzeba wiele nawozu.Jak to odbije się na naszych kluczowych producentach nawozów, Grupie Azoty i Anwilu?Pozostaje podnoszenie cen nawozów. Bez tego na równoważenie wzrostu cen surowców nie ma szans. Jeśli obie spółki tego nie zrobią, będą po prostu dokładały do produkcji.Co gorsza nie ma mechanizmów, które pozwoliłyby obu firmom na redukcję kosztów produkcji. Jedynym silnym impulsem, który mógłby to sprawić, jest obniżka cen gazu. Na to jednak w najbliższych miesiącach się nie zanosi.Jakby tego było mało, problem wysokich cen nawozów jest także politycznym. Rosnący koszt produkcji rolnej tworzy bowiem wzrost cen żywności. To zaś jest ważnym czynnikiem inflacyjnym.