Ceny opakowań z kartonu mogą wzrosnąć o ponad 50 procent

Nawet o ponad 50 proc. mogą w 2022 roku wzrosnąć w Polsce ceny opakowań kartonowych - prognozuje zarząd firmy Akomex, która jest producentem takich opakowań. Taki ma być efekt przede wszystkim wzrostu cen surowców, w szczególności kartonu i papieru oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych, w tym opłat za prąd i gaz, a także między innymi ograniczeń transportowych, zwłaszcza w transporcie morskim i drogowym.

Koszty stale rosną

Zdecydowanie wzrastają także koszty transportu międzynarodowego. W 2021 roku ceny frachtów wzrosły średnio o około 10 proc. Początek 2022 roku przyniósł kolejne podwyżki w granicach 5 proc., ale należy spodziewać się kolejnych podwyżek związanych ze wzrostem ceny paliwa i brakiem wykwalifikowanych kierowców. Szacuje się, że w całej Europie brakuje około 400 tysięcy kierowców a w samej Polsce około 120 tys. więc to na pewno przełoży się na dalszy wzrost cen usług transportowych.Dodatkowo dochodzą przepisy wprowadzone w Unii Europejskiej mające na celu zmniejszenie zużycia opakowań z tworzyw sztucznych. Są one zastępowane właśnie opakowaniami kartonowymi. To ekologiczne rozwiązanie, ale zwiększony popyt z tego powodu kumuluje się z innymi czynnikami, które powodują wzrost cen w łańcuchu dostaw.- Od kilkunastu dni w zasadzie codziennie dostajemy informacje i pisma od naszych dostawców, w tym także producentów papieru, którzy podnoszą nam ceny różnych surowców. My też niestety musimy podnosić ceny naszych produktów, aby zbilansować rachunek ekonomiczny - dodaje Grzegorz Łajca.Według różnych szacunków europejski rynek opakowań kartonowych jest wart ponad 10,5 mld dolarów. Polskie firmy z tego sektora gospodarki należą do najprężniej rozwijających się na Starym Kontynencie dostarczając swoje produkty do wielu krajów. Wartość polskiego rynku opakowań kartonowych szacowana jest na ponad 800 mln dolarów.Grupa Akomex ma ponad 50 lat doświadczenia na rynku, zarządza trzema fabrykami: w Polsce oraz w Danii. Zatrudnia ponad 600 osób. W jej skład wchodzą 3 spółki: Akomex, DrukPak oraz duńska Plano Pack. Około połowa produktów firmy jest eksportowana poza granice kraju, głównie do państw Europy Zachodniej.Producent dostarcza opakowania, a także ulotki, etykiety, tacki i arkusze laminowane dla takich branż jak farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika czy akcesoria domowe. Rocznie, zakłady produkcyjne firmy opuszcza 1,3 miliarda opakowań, dostarczanych wiodącym markom branży spożywczej i farmaceutycznej.