Chemia bije się o gaz z energetyką

Wysokie ceny gazu ziemnego spowodowały, że część producentów nawozów azotowych ograniczyła produkcję. Po raz pierwszy w historii branża chemiczna tak mocno starła się o błękitne paliwo z energetykami. Co więcej wszystko wskazuje, że może być jeszcze gorzej.

Przewaga po stronie energetyki

Choć obecnie ceny gazu są nieco niższe niż rekordowe z połowy września. To wciąż istnieją obawy, że mogą jeszcze wzrosnąć. Zresztą przekonany jest o tym prezes Gazpromu Aleksiej Miller, choć jako główny powód wzrostu cen gazu wskazuje raczej zbyt małe, europejskie zapasy surowca.Z drugiej strony to właśnie rozwój europejskiej energetyki gazowej powoduje wzrost popytu na błękitne paliwo.I właśnie z energetykami branża chemiczna będzie musiała się bić o gaz. Co więcej zarówno w przypadku niedoborów surowca, czy choćby jego wysokich cen, to właśnie energetycy będą mieć atuty w ręce.- Scenariusz, w którym konkurencję o gaz przegrywa branża chemiczna jest dość prawdopodobny. Wynika to jednak nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również psychologii – mówi WNP.PL proszący o anonimowość menedżer firmy chemicznej.W czym rzecz?- Dla zwykłych obywateli życie bez energii elektrycznej byłoby niewyobrażalne. Stąd też energetyka będzie zawsze miała dostęp do gazu ziemnego. Co więcej obywatele będą bardziej skłonni zapłacić za podwyżki cen energii. A nawozy? Brutalnie, poza rolnikami, kto by się tym przejmował – przyznaje nasz rozmówca.Jednak nawet w tej sytuacji ostateczny rachunek za wysokie ceny gazu dla europejskiej branży nawozowej zapłacą końcowi odbiorcy. Nawozy zapewniają bowiem poziom plonów. Bez nich te ostatnie spadną, co oznacza wzrost cen produktów żywnościowych.W przypadku niedoborów nawozów potrzebny będzie import. To także przełoży się na ceny produkcji rolnej. Pośrednim efektem może być także likwidacja części europejskiej branży nawozowej.