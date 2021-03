Chemia budowlana będzie drożeć

Koniec ubiegłego roku i pierwszy kwartał 2021 r. przyniosły sukcesywny wzrost cen surowców stosowanych do produkcji chemii budowlanej - podkreśla Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Jest to spowodowane ich ograniczoną dostępnością, wynikającą m.in. ze znacznie zwiększonego popytu w Chinach, gdzie gospodarka ruszyła z pełną mocą.

Przyczyny problemów

- W kwestii siloksanów - kluczowego komponentu w produkcji silikonów, sytuacja nabrała zasięgu globalnego, dotykając nie tylko Europy, ale także Chin oraz innych strategicznych regionów i była spowodowana w dużej mierze zmianą alokacji materiału bazowego do produkcji silikonów w połączeniu z globalnym, skokowym wzrostem zużycia we wszystkich obszarach zastosowań (na co miała wpływ pierwsza fala pandemii) - zaznaczył Związek.Dodał, że od drugiej połowy 2020 r. można obserwować zmianę strategii w Chinach, gdzie surowiec alokowany jest do bardziej dochodowych branż (kosmetyki, tekstylia, fotowoltaika).- Głównym czynnikiem powodującym wzrost cen surowców jest rosnący popyt w Azji i Europie. Produkcja przemysłowa Chin - które częściowo poradziły sobie z epidemią COVID-19 - ruszyła z pełną mocą, dlatego gwałtownie zwiększyło się tam też zapotrzebowanie na surowce - wskazał PZFiK.To z kolei spowodowało braki na rynku. Popyt przewyższył podaż, co implikuje podwyżki. Także fabryki produkujące surowce wciąż nie osiągnęły pełni swoich mocy, a ponieważ utrzymuje się duża niepewność w związku z COVID-19, nie jest jasne kiedy osiągną swoje maksimum produkcyjne i uzupełnią podaż.- Pandemia wpłynęła w bezprecedensowy sposób na całe łańcuchy dostaw. Producenci obserwują znaczące trudności w transporcie morskim i lądowym. Na rynku brakuje kontenerów, które w wyniku zerwanych szlaków handlowych znalazły się w różnych miejscach i portach całego globu - wyjaśnił Związek.- Ich ceny poszybowały w górę. Dla porównania ceny transportu kontenerów między Chinami a Europą wzrosły od czwartego kwartału 2020 r. o ponad 400 proc. Ograniczenia te znacząco utrudniają dostęp do surowców i ich swobodny przepływ między poszczególnymi regionami świata - podsumował.