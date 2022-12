Chemia gra w zielone, bo musi. Wyzwań w 2023 r. nie zabraknie

Wojna, zmiany w regulacjach, trudna i niepewna sytuacja makroekonomiczna - wszystko to będzie rzutowało na sytuację branży chemicznej. Mijający, trudny rok był dla chemików udany. A przyszły?

Firmy chemiczne wciąż obawiają się zawirowań na rynkach surowcowych.

Branża będzie nadal inwestowała, choć wiele z planów to finalizacja wcześniejszych projektów rozwojowych.

Ochronę środowiska i ekologiczną produkcję spółki będą musiały traktować z najwyższą powagą.

Znacznie ponad 300 tys. zatrudnionych, kilkakrotnie więcej pośrednio związanych z tą branżą. W wielu krajach Europy branża chemiczna jest jedną z kluczowych. Także i u nas odgrywa bardzo ważną rolę. Z czym będzie musiała się zmierzyć polska chemia w 2023 roku?

Zamieszanie na rynkach surowcowych i związane z nimi obawy. Jak minimalizować ryzyko?

Miniony 2022 rok stał pod znakiem zamieszania na rynkach surowcowych. Kłopoty logistyczne, sankcje nałożone na Rosję i manipulacje tej ostatniej na rynkach spowodowały nienotowane wcześniej wzrosty cen. Obaw związanych z surowcami w 2023 roku nie kryje czołowy europejski producent Ciech.

- Podobnie jak w poprzednich kwartałach kluczowym wyzwaniem dla całej branży chemicznej pozostają wahania cen surowców i problemy z ich dostępnością. Ciech na bieżąco podejmuje wiele działań, by te ryzyka minimalizować i aktywnie nimi zarządzać – mówi Dawid Jakubowicz, prezes potentata.

Przykładem niech będzie węgiel, konieczny do produkcji sodu. Na polskim rynku występują problemy z tym surowcem. Ciech, aby zabezpieczyć dostawy węgla i zdywersyfikować ich źródła, nawiązał m.in. nowe relacje z zagranicznymi sprzedawcami tego surowca. Aktualnie polska spółka negocjuje zaopatrzenie na 2023 rok, m.in. z dostawcami z Australii, RPA czy Kolumbii. Szacuje, że w razie potrzeby będzie w stanie importować nawet jedną trzecią potrzebnego surowca.

Innym kluczowym surowcem jest gaz ziemny. Ciech wykorzystuje go w niemieckiej fabryce spółki. Na szczęście tamtejsza elektrociepłownia jest częścią niemieckiego systemu energetycznego, a produkowane ciepło zasila również sieć lokalną i jest dostarczane tysiącom mieszkańców w najbliższej okolicy, stąd ryzyko odcięcia zakładu od dostaw surowca Ciech ocenia jako stosunkowo niewielkie. Dodatkowo około 30 proc. energii dla niemieckiej fabryki spółka pozyskuje z instalacji termicznego przetwarzania odpadów.

Rynek gaz, chemicznego surowca i paliwa, wciąż niestabilny. To kłopot dla polskiego potentata

Także największa polska firma chemiczna, czyli Grupa Azoty, pilnie śledzi to, co dzieje się na rynku surowcowym. Kierowana przez Tomasza Hinca spółka uzależniona jest m.in. od gazu ziemnego. Wysokie jego ceny mogą skutkować nie tylko wzrostem kosztów, ale wręcz nieopłacalnością produkcji. Zresztą w ubiegłym roku przekonaliśmy się o tym, gdy z powodów wysokich cen gazu produkcję wstrzymały Grupa Azoty i część chemiczna Orlenu.

"Od czasu rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę obserwujemy duże zakłócenia na rynkach surowcowych, które mają zarówno charakter bezpośredni, czyli wzrost cen surowców energetycznych, węgla, gazu, jak i pośredni, tj. wzrost kosztów wytwarzania" – czytamy w komentarzu nadesłanym przez Grupę Azoty.

Z perspektywy Azotów, szczególnie segmentu Agro, bardzo istotny jest wzrost kosztów surowców, głównie gazu, który stanowi blisko 80 proc. ceny nawozów azotowych, oraz innych, równie ważnych kosztów produkcji, tj. węgla, energii elektrycznej, co w połączeniu z ich wzrostem wpływa na poziom cen ostatecznych produktów.

Logistyka też nie działa w sposób przewidywalny. Dywersyfikacja dostaw kosztuje, ale to jedyna droga

Jakby tego było mało, dużym wyzwaniem są również przerwane łańcuchy dostaw w niektórych strategicznych obszarach, np. w rejonie Morza Czarnego. Ogranicza to możliwości dywersyfikacji i powoduje konieczność zmiany struktury dostaw oraz dokonywania zakupów ze źródeł alternatywnych, często na mniej korzystnych warunkach. Dodatkowym elementem wpływającym na zabezpieczenie dostaw są zakłócenia logistyczne, m.in. w transporcie kolejowym.

Nic więc dziwnego, że firmy z branży starają się jeszcze bardziej dywersyfikować dostawców surowców. Nie chodzi bowiem jedynie o ceny – istotniejsze jest zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw. Zwłaszcza że problemy pojawiły się nawet w tych obszarach, w których dotychczas kłopoty z dostawami nie były znane.

Jak sobie z tym radzić, pokazuje przykład Śnieżki, producenta farb i lakierów. - Na szczęście wszystkie kluczowe dla nas surowce kupujemy od dwóch, a zwykle trzech dostawców. Taka dywersyfikacja poprawia nasze bezpieczeństwo - przyznaje prezes firmy Piotr Mikrut.



Co także ważne, spółka ma wieloletnie kontrakty. W ten sposób dla wielu dostawców surowców jest klientem kluczowym, a potrzeby takich odbiorców są spełniane w pierwszym rzędzie.

Inwestycje w branży chemicznej jednak zwalniają

Pomimo wyzwań surowcowych mijającego roku spółki nadal zamierzają inwestować, choć wydaje się, że na mniejszą skalę. Wiele inwestycji jest już na ukończeniu, ale niepewność co do rynków w 2023 r. każe podchodzić do nowych inwestycji z dużą ostrożnością.

Ciech w 2021 roku zakończył największy w historii Grupy program inwestycyjny o wartości blisko 2 mld zł, z którego największą część stanowiły wydatki na budowę nowoczesnej warzelni soli w niemieckim Stassfurcie, a także inwestycje m.in. w biznesie "Krzemiany" i w segmencie sodowym. W 2022 r. spółka „dopieszczała” te inwestycje. A co planuje w roku obecnym?

- W 2023 roku będziemy koncentrować się na wzroście organicznym i komercjalizacji mocy produkcyjnych oddanych w ostatnim czasie: zarówno w obszarze produkcji soli, jak i krzemianów. W biznesie sodowym inwestycje będą związane z trwającym programem cyfrowej transformacji i poprawy efektywności kosztowej tego obszaru, także w zakresie energetyki, oraz z wydatkami odtworzeniowymi. Nieustająco będziemy także inwestować w działalność R&D, zarówno w obszarze zwiększania optymalizacji procesów produkcyjnych, jak i rozwoju portfolio produktowego w biznesie Agro – tłumaczy Ciech.

Potentat finalizuje inwestycje i planuje nowe: polimery, zielona produkcja, logistyka

Wielkie inwestycyjne wydarzenie szykuje się w Grupie Azoty. Będzie nim uruchomienie flagowej inwestycji największej polskiej firmy chemicznej – Polimerów Police. Na koniec roku projekt był gotowy w około 99 proc. W polickim Gazoporcie – podprojekcie "terminal przeładunkowo-magazynowy" – zaakceptowano wszystkie protokoły odbioru zakończenia prac budowlano-montażowych. To oznacza, że zakończono prace związane z rozruchem wstępnym i generalny wykonawca może przystąpić do właściwych rozruchów. Ponadto uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nabrzeża terminalu przeładunkowo-magazynowego.

Równolegle Grupa Azoty prowadzi szereg inwestycji zgodnych z kluczowym projektem nowej strategii, czyli „Zielonymi Azotami”, tj. m.in. „Zagospodarowanie wodoru pochodzącego z instalacji PDH Polska na instalacji produkcji amoniaku” oraz inwestycje związane z budową farm fotowoltaicznych.

- To projekty w kierunku rozwoju zielonego portfolio produktowego i wprowadzania zielonych technologii, dzięki którym będziemy odpowiadać na wymagania coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów - tłumaczy spółka. - Nasz główny cel to dostarczanie na rynek europejski konkurencyjnych produktów o jak najniższym śladzie węglowym. Ponadto analizujemy kilka projektów w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej (zbiorniki dla magazynowania surowców, rozbudowa zdolności rozładunkowych), m.in. w Policach i Gdańsku w celu optymalizacji łańcuchów dostaw i powiększenia stopnia dywersyfikacji w układzie długookresowym – wyjaśniają Azoty.

Chemia chce być bardziej zielona. Najwięksi ograniczają ślad węglowy i wprowadzają elementy gospodarki cyrkularnej

Warto podkreślić, że powyższe inwestycje w znacznej części mają pozwolić oferować firmom bardziej „zielone” produkty. Ten trend jest obecnie coraz bardziej widoczny. Klienci są skłonni płacić więcej pod warunkiem, że produkty są neutralne czy bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Zgodnie ze strategią ESG Ciech stara się obniżać energochłonność produkcji i stosować w maksymalnie możliwym stopniu rozwiązania technologiczne minimalizujące wpływ działalności na środowisko.

- Do głównych celów naszej organizacji należą m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, ochrona zasobów naturalnych czy wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej – wyjaśniają szefowie firmy.

Zaplanowana w strategii Ciechu na lata 2022-2024 transformacja biznesu sodowego to w dużej mierze inicjatywa, która ma służyć zmniejszeniu energochłonności lub odzyskiwaniu energii z procesów produkcji (jej formą jest m.in. odzysk ciepła).

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcielibyśmy również ograniczyć zużycie węgla w zakładzie w Inowrocławiu poprzez przejście na pozyskiwanie energii z odpadów, wzorem działającego rozwiązania w naszej fabryce w Stassfurcie – wyjaśnia firma.

Potrzeba działań proekologicznych dostrzegana jest również w Azotach. Część z planowanych działań jest już w fazie realizacji. Dotyczą one m.in. modernizacji istniejących układów energetycznych w celu redukcji emisji, odzysku ciepła z instalacji chemicznych i zagospodarowania go w procesie tworzenia pary niezbędnej do produkcji nawozów i nowych produktów, ograniczających emisję CO2 w procesie nawożenia i metabolizmu gleby i roślin.

- Rozpoczęliśmy projekty w obszarze OZE (farmy fotowoltaiczne oraz biotechnologia), m.in. instalacji kompostowania odpadów organicznych. Realizujemy również projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego i zagospodarowaniem odpadów, tworząc nowe produkty kierowane do budownictwa, ale również rolnictwa. Kontynuujemy też projekty termomodernizacyjne – wyjaśnia spółka.

Efekt tych działań ma być znaczący. Zgodnie ze strategią Grupy Azoty do 2030 roku i kluczowym projektem „Zielone Azoty” wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego pozwolą Grupie Kapitałowej na obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020.

W perspektywie 2030 roku nakłady inwestycyjne na projekty zielone, w tym dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

Unia Europejska chce zrównoważonych chemikaliów. Potrzebne innowacyjne rozwiązania i produkty – to będzie kosztować

Obecny rok będzie także kolejnym, w którym chemia będzie musiała zmierzyć się ze zmianami w prawie europejskim. Warto bowiem pamiętać o strategii UE ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS), która stanowi jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu.

Strategia ta ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu chemikaliów na ludzi i środowisko, a więc zwiększenie bezpieczeństwa produktów, zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska. W ramach Strategii CSS przewidywanych jest łącznie ponad 80 działań (w większości legislacyjnych) w perspektywie najbliższych 4-5 lat.

– Strategia CSS stawia przed branżą chemiczną oraz całym polskim przemysłem szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów Komisji Europejskiej. Chemikalia i produkty mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie ich projektowania, pozwalając osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe – mówi dr Anna Zalewska, ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Większa liczba substancji ma zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają zostać ograniczone, a innowacyjne rozwiązania i produkty będą znakiem rozpoznawczym UE.

- Zaplanowane w ramach pięciu filarów Strategii i licznych jej inicjatyw zmiany regulacyjne niezmiennie pokazują, jak wiele wyzwań, ryzyk i obciążeń czeka krajową i unijną gospodarkę. Możemy śmiało powiedzieć, że jest ona cały czas dla nas w dużej mierze wyzwaniem. Mamy świadomość, że mnogość inicjatyw, brak ich dookreślenia i szczegółowych zapisów mogą być problematyczne dla branży – dodaje ekspert.

Nasze firmy już wpisują się w tę strategię, jednak w większości największe wyzwania dopiero przed nimi.