Chemia pod presją. Tak silnej dawno nie było

Rok 2022 będzie dla chemii pełen wyzwań. Największe wiążą się z dostosowaniem do wymagań gospodarki zrownoważonej, przyjaznej środowisku. Branża oprócz opracowania tanich i w pełni biodegradowalnych tworzyw, skupi się na zapewnieniu dostępu do czystych źródeł energii. Ale tu potrzebny jest przełom.

Oszczędniej, efektywniej

W poszukiwaniu czystych tworzyw

Czas specjalizacji

Nic więc dziwnego, że wszystkie trzy największe nasze firmy chemiczne: Grupa Azoty, Ciech i Synthos, rozpatrują poważnie wykorzystanie tej technologii. Co prawda w Oświęcimiu, Inowrocławiu czy Tarnowie SMR nie zacznie działać w tym roku, ale należy się spodziewać kolejnych kroków tych spółek w celu przybliżenia realizacji tego rozwiązania.A wynika to z podjętych przez spółki zobowiązań. Na przykład do roku 2026 Ciech zamierza obniżyć emisje CO2 o 33 proc., do roku 2033 chce odejść od węgla w procesach produkcji, a do 2040 planuje osiągnąć neutralność klimatyczną.- W tym kontekście wiele wskazuje, że Ciech na energetykę atomową jest po prostu skazany – przyznaje Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu.Zabezpieczenie dostaw czystej energii to nie jedyne wyzwania stojące przed spółkami chemicznymi. Ważnym zadaniem jest zmniejszenie zużycia energii czy bardziej racjonalne nią gospodarowanie.Na przykład w Azotach już realizowane są prace nad wdrożeniem w latach 2021-2023 przygotowanych rozwiązań inżynieryjnych, ograniczających energochłonność procesu wytwarzania kaprolaktamu i poliamidu 6. Ze względu na duży udział tych związków w zakładowym łańcuchu energochłonności działania są tu ze wszech miar wskazane.Podobnie działają Synthos i Ciech. Przykładem może być nowy piec do wytapiania szklistego krzemianu sodu w Ciechu. Nowy piec charakteryzować się będzie przede wszystkim lepszymi parametrami wydajności i oszczędności paliwa, czyli gazu ziemnego, co dodatkowo pozwoli obniżyć emisję CO2 na tonę produktu o około 20 proc. w porównaniu z dotychczasową technologią. Inwestycja częściowo wykorzysta istniejącą infrastrukturę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu.Jednym z największych problemów, ale i szans stojących przed producentami jest znalezienie nowych rozwiązań w dziedzinie tworzyw sztucznych. Wszystkie koncerny się nad tym głowią, wyścig trwa. Ta z firm, która opracuje tanie, o dobrych parametrach i szerokim spektrum zastosowań, w pełni biodegradowalne tworzywo, dokopie się do prawdziwej żyły złota.Pojawiają się głosy opowiadające się za całkowitym wyrugowaniem z użytkowania tworzyw sztucznych. Tyle, że działanie takie byłoby szkodliwe dla środowiska naturalnego.Znacznej części produktów nie da się przewozić bez opakowań. Ale opakowanie szklane, którym można by zastępować butelki PET, waży wielokrotnie więcej niż odpowiadające mu pojemnością opakowanie z plastiku. W efekcie potrzebne byłyby m.in. znacznie większe wydatki energetyczne do przewozu tej samej ilości produktów. Do tego dochodzi wiele innych problemów - od składowania, poprzez np. większą ilość strat w transporcie, bo szkło łatwiej uszkodzić niż plastik.Rozwiązaniem pośrednim byłoby stosowanie butelek z odnawialnych surowców. Takimi są np. skrobia, algi itp. Wiele wskazuje, że w połowie dekady na sklepowych półkach opakowania tego typu będą się pojawiać coraz częściej. Wyzwaniem jest cena.Na razie firmy chemiczne działają dwutorowo. Pierwsza idea to opracowanie technologii, w której plastik będzie mógł powrócić do ponownego użytku. Stałby się w ten sposób surowcem wtórnym. Kluczem jest koszt i możliwe szerokie spektrum zastosowań „tworzywa z odzysku”.Liderem w tym procesie wydaje się niemiecki gigant chemiczny BASF. Jak mówi jego prezes dr Martin Brudermuller – opracowanie odpowiedniej technologii będzie przełomem. Pozwoli bowiem nie tylko na zmniejszenie obciążenia dla środowiska, ale także na zagospodarowanie ogromnych ilości potencjalnego surowca. Dość powiedzieć, że rocznie produkujemy na świecie ponad 300 mln ton tworzyw, które w większości lądują na wysypiskach.Drugim torem, jakim podążają firmy, są nowe surowce. Obecnie plastiki to pochodne przerobu ropy naftowej. Jednak ta nie jest surowcem odnawialnym. Część firm chciałby, aby w produkcji zastosować surowce rolniczego pochodzenia.Stąd badania na przykład nad butelkami ze wspomnianych już alg czy skrobi. Jednak produkcja biodegradowalnych opakowań z surowców pochodzenia roślinnego często jest kosztowniejsza energetycznie niż petrochemikalia, a to poważna wada rozwiązania.Na szczęście w przypadku niektórych przyjaznych środowisku tworzyw koszty nie są aż tak duże.Wyzwanie podejmują i nasze firmy. W macierzystych zakładach Grupy Azoty w Tarnowie już działa linia pilotażowo-produkcyjna do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok.- Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami. Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.Zwiększanie asortymentu produktów będzie kolejnym wyzwaniem dla firm chemicznych w Polsce i Europie. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Pierwszą są kwestie lepszej odpowiedzi na życzenia klientów. Świetnie to widać w branży nawozowej, gdzie czasy, gdy producent oferował tuzin typów nawozów, już odeszły. Obecnie firmy starają się dostarczyć nawozy dedykowane pod określone gleby i uprawy. W praktyce oznacza to kombinacje nawet kilkuset rodzajów nawozów o precyzyjnym składzie.I to się opłaca. Klienci są w stanie zapłacić więcej za produkt bardziej dostosowany do ich szczególnych preferencji. Nie inaczej jest w innych produktach.Grupa Azoty dostrzega zaletę zróżnicowania asortymentu produktów. Czym większa różnorodność, tym więcej potencjalnych klientów. To szczególnie istotne w kryzysowych sytuacjach. Wśród wytwórców tworzyw sztucznych w związku z pandemią najbardziej bowiem ucierpieli ci współpracujący z branżą samochodową i na tej współpracy opierający swój model biznesowy. Producenci tworzyw mający bardziej zróżnicowaną ofertę poradzili sobie całkiem nieźle.Pandemia nauczyła jeszcze firmy, że bliskość dostawców jest sama w sobie atutem. Przy problemach logistycznych ci europejscy odbiorcy, którzy mieli dostawców „pod bokiem”, poradzili sobie najlepiej.Należy oczekiwać, że polskie firmy chemiczne w tym roku będą także rozwijały produkcję nowych związków, tak aby lepiej reagować na zapotrzebowanie rynku europejskiego.