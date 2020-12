Chemia pokonała pandemię, ale z różnym efektem

Chemia w czasie pandemii radziła sobie z bardzo różnym skutkiem z konsekwencjami koronawirusa. Część firm poniosła ogromne straty, inne miały się całkiem dobrze. Na czym powinna bazować branża, jeśli nadchodzący rok ma przeżyć we w miarę komfortowych warunkach?

Chemia na rzecz rolnictwa bez sensacji

Wielcy beneficjenci

Nowy niepewny rok

Ograniczenia produkcji w branży motoryzacyjnej skutkowały drastycznym spadkiem zamówień. Firma walczyła z problemami, prowadząc między innymi optymalizację. Czasem wykorzystywano już posiadane kompetencje. I tak zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwoliło Grupie Boryszew dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. Na przykład w zakładach Boryszew ERG rozpoczęto produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, co pozwoliło utrzymać produkcję w zakładzie na dotychczasowym poziomie.Po części firmom w segmencie tworzyw pomogły spadki cen surowców. Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) z powodu koronawirusa były niskie. Niestety ceny produktów, w tym głównie poliamidu (z niego wytwarzane są tworzywa), zanotowały w trzecim kwartale dalszy spadek i były o około 20 proc. niższe rok do roku.Analitycy przewidują, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i świata wrócą do stanu sprzed pandemii. Tyle że tak miało się stać jesienią, problem w tym, że wówczas doszło do drugiej fali COVID-19. Ona skutecznie zniweczyła nadzieje. Teraz odbudowa rynku tworzyw ma nastąpić w 2021 roku. Niestety część specjalistów z zakresu wirusologii wieści, że wówczas może czekać nas kolejna fala koronawirusa…Choć trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez samochodów, to mimo wszystko nie są one towarem pierwszej potrzeby. Stąd też taka, a nie inna reakcja klientów na zakup nowych pojazdów. Inaczej rzecz ma się w przypadku nawozów sztucznych. Współczesne rolnictwo nie może się bez nich obyć. Człowiek nawet w pandemii coś jeść musi, a bez nawozów świat najpewniej by głodował.Nic więc dziwnego, że choć pandemia pośrednio dotknęła producentów nawozów, to jednak jej wpływ można uznać za w miarę neutralny, a nawet w niektórych aspektach pozytywny.W pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja nawozów azotowych w Polsce wyniosła 1 mln 712 tys. ton. To o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na to miało kilka czynników. Pierwszym były niskie ceny gazu – spowodowane także mniejszym zapotrzebowaniem ze strony wielu innych branż. Drugim stabilna sytuacja rynku i dobre perspektywy sprzedażowe.- Segment nawozów, gdzie poziom popytu nie był zły w pierwszej fazie kryzysu epidemicznego, mimo zdecydowanego obniżenia przychodów nie reagował zdecydowanym obniżeniem marży dzięki obniżeniu cen surowców, m.in. gazu. Jak zawsze niestety w sytuacji kryzysu występująca odbudowa cen surowców nie pozwalała na utrzymywanie marży na zaplanowanym poziomie - przyznaje prezes Hrynkiewicz.Co ciekawe, w drugiej głównej grupie produktów nawozowych - nawozach fosforowych - produkcja była niższa rok do roku o 5,3 proc. W sumie z polskich zakładów wyjechało około 377 tys. ton tego typu nawozów.- Należy pamiętać, że te nawozy są drugim wyborem. Z nawożeniem nimi można się wstrzymać na pewien czas. Widocznie rolnicy kupowali ich mniejsze ilości, stąd spółki nie chcąc zapychać sobie magazynów, dostosowywały produkcję do realnego popytu - mówi nam osoba znająca rynek nawozowy.A jakie są perspektywy dla tego segmentu? Firmy wypowiadają się tu ostrożnie, zwłaszcza w przyszłorocznym kontekście. Jednak nie ukrywają, że ten segment ze względu na niezbędność dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju ma przyszłość.Przykładem są należące do PKN Orlen zakłady Anwilu we Włocławku. Za 1,3 mld zł powstaje tam nowa instalacja produkcyjna nawozów azotowych.- Ta inwestycja jest przyszłością Anwilu. Po oddaniu do użytku nowoczesnej instalacji moc produkcyjna zakładu wzrośnie o 50 proc. Teraz wytwarzamy ponad 900 tys. ton nawozów azotowych. Po jej uruchomieniu będzie to ok. 1,5 mln ton - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.Warto dodać, że nie tylko segment nawozowy dość dobrze oparł się pandemii. Całkiem dobrze radzą sobie środki ochrony roślin.Należąca do Grupy Ciech spółka z Sarzyny intensyfikuje produkcję i wprowadza na rynek nowe produkty.- Rynek środków ochrony roślin jest jednym z filarów biznesowych Grupy Ciech, dlatego w ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszego biznesu agro. W tym celu usprawniliśmy procesy sprzedażowe, uruchomiliśmy wiele inicjatyw wspierających nasze działania od strony cyfryzacji procesów, a także zainwestowaliśmy w sprawny proces rejestracji nowych produktów - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.Co ciekawe, mimo dominacji na rynku wielkich koncernów międzynarodowych, po pierwszym półroczu 2020 udział Ciech Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin wzrósł do ponad 5 proc., z niecałych 4 proc. rok wcześniej.Choć pandemia odbiła się mocno na branży chemicznej, to niektóre jej segmenty notują mimo koronawirusa świetne rezultaty.Tak jest w przypadku m.in. segmentu farb i lakierów, szczególnie tych dotyczących dekoracji (malowanie wnętrz domów, jak i całych budynków).Beneficjentem pandemii jest Śnieżka, największy w kraju producent farb i lakierów.Jak przyznaje prezes spółki Piotr Mikrut, negatywnego wpływu na sprzedaż nie miały nawet ograniczenia w handlu. Te bowiem dotknęły spółkę w bardzo ograniczonym stopniu. Sklepy budowlane działały w miarę normalnie. To istotne, gdyż handel farbami w internecie niemal nie funkcjonuje.Wtóruje mu Sławomir Paszkiewicz, dyrektor rynku PPG Deco Polska (PPG to największy koncern farbiarski na świecie).- W wyniku pandemii i jej następstw wiosną odczuliśmy to, co działo się w innych branżach. Później jednak zaobserwowaliśmy wzrost wolumenów sprzedaży, a trzeba zaznaczyć, że jeśli nasza branża przed pandemią się z czymś zmagała, to właśnie z brakiem wzrostu popytu - tłumaczy menedżer.A skąd w ogóle zwiększone zainteresowanie farbami w dobie pandemii? Cóż, Polacy - nie mogąc aktywnie spędzać czasu - wzięli się za porządki, a malowanie było, jak widać po sprzedaży, bardzo częstą formą spędzania czasu.A jaka zapowiada się przyszłość? Trudno to powiedzieć, firmy same przyznają, że duża liczba zmiennych powoduje, iż wszelkie wyrokowanie jest obecnie obarczone bardzo dużym ryzykiem.Jednak nie tylko producenci farb mieli powody do zadowolenia. O problemach branży tworzyw już mówiliśmy, jednak ich przetwórcy, a zwłaszcza przemysł opakowań, dawali sobie świetnie radę.- Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, mając świadomość, że w normalnych warunkach mogłyby być one jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że jesteśmy beneficjentem korzystnej sytuacji na rynku surowców - ocenił trzy kwartały 2020 roku Grzegorz Pawlak, prezes zarządu firmy Plast-Box.Ten producent opakowań czerpał także korzyści z tego, że zapotrzebowanie na pojemniki rosło. To pochodna boomu w e-handlu. Często bowiem produkty trzeba przed wysyłką w coś opakować.Zresztą beneficjentem tych zmian byli także producenci różnego rodzajów folii.O perspektywy w 2021 roku zapytaliśmy liczne firmy chemiczne, jednak prawie wszystkie nie chciały komentować najbliższych kwartałów. Tłumaczenie było bardzo podobne: zbyt wiele czynników i ryzyk powoduje, że opinia byłaby zbyt mało miarodajna.Nie ulega jednak wątpliwości, że firmy bacznie obserwują to, co się dzieje. - Na bieżąco podejmujemy działania minimalizujące wpływ skutków pandemii na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym, optymalizację kosztów zaopatrzenia w surowce oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży - przyznaje prezes Hrynkiewicz.To, co w polskich realiach jest szczególnie widoczne, to jednak bardzo duży wysiłek inwestycyjny polskich firm chemicznych. O Anwilu już mówiliśmy, to jednak stosunkowo niewielka kwota, jaką w przyszłym roku będzie chciała wydać Grupa Azoty.Firma kontynuować będzie bowiem budowę Polimerów Police. Inwestycja warta 6 mld złotych ma zapewnić tak potrzebną Grupie Azoty dywersyfikację źródeł przychodów i co kluczowe - zwiększyć liczbę wysokomarżowych produktów mniej podatnych na wahania koniunktury.Firmą dobrze radzącą sobie z wyzwaniami przyszłości ma być Ciech. Stąd również szereg inwestycji. Spółka przechodzi wewnętrzną transformację energetyczną. Realizuje projekty, które w ciągu sześciu lat pozwolą obniżyć jej emisje CO2 o 30 proc.To jednak nie wszystko. W sferze produktowej też planowane są zmiany. Firma chce zwiększać w produkcji udział produktów wysokomarżowych. Stąd też nowe produkty z Sarzyny czy z zakładów Ciechu w Niemczech.Bardzo ambitnie inwestycyjnie przyszły rok przedstawia się w spółce PCC Rokita. Firma realizuje inwestycje o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln euro. Obejmują one m.in. dalszą rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja pilot plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowa centrum innowacji i skalowania procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.Jak więc widać, inwestycje mają zwiększyć portfel produktowy firmy z jednej strony, a z drugiej sprawić, aby produkcja była tańsza.Czy więc nasze firmy z optymizmem mogą patrzeć w przyszły rok? Według dr. Tomasza Zielińskiego, szefa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, firmy robią bardzo dużo, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom i rosnącej konkurencji, a to dość optymistyczny prognostyk.