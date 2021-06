Chemia stawia na wodór i recykling

Specjaliści są zgodni: bez aktywnego uczestnictwa branży chemicznej wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu będzie niemożliwe. Chemia może stać się kluczową branżą dla dekarbonizacji. A na co powinna postawić? To wodór i gospodarka obiegu zamkniętego.

Jak zauważają specjaliści, skoro na wyprodukowanie np. tworzyw sztucznych już poniesiono nakłady, zużyto energie i pojawiły się emisje, to doskonałym rozwiązaniem byłaby ponowna możliwość zagospodarowania tworzyw.Oczywiście część oponentów będzie za całkowitym wyrugowaniem plastiku. Tylko że wcale nie jest to proste. Powszechność jego stosowania przy bardzo licznych zaletach i braku tańszej alternatywy nie zachęcają do rewolucji.Mimo wszystko nad tym chemia także będzie się koncentrować.– GOZ to inteligentne zarządzanie materiałami, recykling, zrównoważone społeczeństwo. To wycinek Europejskiego Zielonego Ładu i daje szanse na innowacyjne produkty oraz projekty – przyznaje Katarzyna Ruczka z Grupy Azoty.Światowi potentaci doskonale to wiedzą.- Uważamy, że odpady z tworzyw sztucznych są zbyt cennym surowcem, by je tracić z obiegu - i ten cel nam przyświeca - mówi Michał Łukawski, menedżer w DOW Polska.Plastik chce także ponownie wykorzystywać BASF. Koncern na całkiem sporą już skalę wdraża chemcycling – czyli przekształcanie plastikowych odpadów w surowiec do ponownego wykorzystania.Wiele zatem obecnie wskazuje, że zielona transformacja będzie zależała głównie od osiągnięć branży chemicznej, a prośrodowiskowe zmiany bez chemii nie będą możliwe...