Chemia w zamkniętym obiegu

Branża chemiczna zmienia się. Wszystko powinno być produkowane w formule „eko”, a jeśli surowce w całości, lub niemal całości będą pochodził z odzysku tym lepiej. Nie jest to ani łatwe, ani tanie. Tyle że zasoby planety kurczą się, i jeśli nie potrafimy ich lepiej wykorzystać po prostu ich zabraknie. W chemii gospodarka o obiegu zamkniętym to nie moda, to już konieczność i 2020 rok będzie kolejnym, w którym firmy będą reguły GOZ wdrażały.

GOZ to dla firm chemicznych nakłady finansowe, ale i zyski i często nowy sposób zarządzania produkcją.

Elementy GOZ już w polskich firmach chemicznych są wdrażane.

Firmy chemiczne zauważyły, że na odpadach także można dobrze zarobić.