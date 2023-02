Chemiczny gigant chce opuścić giełdę

KI Chemistry, posiadacz 51 proc. akcji spółki chemicznej Ciech, planuje ogłosić wezwanie na pozostałe akcje firmy. Docelowo spółka ma opuścić warszawską giełdę.

Docelowo Ciech ma zniknąć z GPW.

Spółka tłumaczy wezwanie m.in. względami konkurencji.

Ciech to drugi co do wielkości producent sody w Europie.

Spółka z grupy Kulczyk Investments obecnie kontroluje ponad 51 proc. akcji czołowego w Europie producenta sody. Jak poinformował pośredniczący w mającym nastąpić wezwaniu Santander, chemiczna spółka zamierza skupić pozostałych 25 747 857 akcji Ciechu po 49 zł za papier. Tym samym firma na przejęcie całkowitej kontroli chce przeznaczyć ponad 1,26 mld złotych.

Akcjonariusze Ciechu mogą nie być chętni, by odpowiedzieć na wezwanie

Jak podała firma, w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, inwestor zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

Co ciekawe, na początku poniedziałkowych notowań GPW akcje Ciechu zdrożały o ponad 7 proc. i kosztowały ponad 51 złotych, a więc więcej od proponowanej w wezwaniu ceny.

Proponowana cena w wezwaniu może jednak budzić dyskusje.

- Istnieje ryzyko, że inwestorzy nie odpowiedzą na wezwanie - mówi nam Jakub Szkopek, analityk Erste.

Sytuacja jest bowiem taka, że mimo widocznie pogarszającej się koniunktury m.in. w budowlance - a przecież Ciech jako producent kluczowego wsadu do produkcji szkła, czyli sody, na tym zarabia - spodziewane wyniki finansowe firmy w pierwszej połowie roku powinny być dobre.

Przemawia za tym dość korzystne dla Ciechu rozjechanie się cen sody z węglem i gazem. Soda utrzymuje wysoki poziom cen, a węgiel i gaz są tańsze, co oznacza, że spółka będzie jeszcze sporo zarabiała. Może to być - zwłaszcza dla instytucjonalnych inwestorów - powodem do nieodpowiedzenia na wezwanie. Być może spółka je podwyższy, jednak na razie za wcześniej o tym dyskutować.

Spółce publicznej trudniej konkurować na globalnym rynku

Czemu czołowa polska firma chemiczna decyduje się opuścić giełdę? - Taki krok ma głęboki sens - mówi nam proszący o anonimowość analityk. Jak tłumaczy, bycie spółką publiczną to całkowite odsłonienie się na konkurentów. Z raportów dowiadują się oni niemal o wszystkich kluczowych informacjach dotyczących spółki. - A to przy rosnącej konkurencji utrudnia funkcjonowanie firmy. Właściwie obecne notowanie na giełdzie nie było Ciechowi już potrzebne - dodaje nasz rozmówca. Należy przypomnieć także, że bycie na giełdzie kosztuje - nie są to wygórowane kwoty, ale są.

W opinii KI Chemistry, utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki - napisano.

- Ponadto KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2, czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne – czytamy w komunikacie firmy.

Chemicznemu gigantowi coraz bardziej rośnie konkurencja

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie w branży, opuszczenie giełdy przez spółkę nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę akcjonariat. Ciech podąża drogą, jaką pięć lat temu wytyczył inny koncern z branży - Synthos. On także zdecydował się na opuszczenie GPW.

Dlaczego jednak „ukrycie” informacji o tym, co dzieje się w Ciechu, jest dla firmy tak ważne?

Należy przyjrzeć się strukturze firmy i rynkowi sody. A ten robi się coraz bardziej konkurencyjny. Po tym, jak spowolnienie zmniejszyło potrzeby Chin, czołowi eksporterzy na ten rynek zaczęli poszukiwać nowych rynków zbytu. Takimi mogą być kraje Europy.

W tej kwestii szczególnie silnie naciskają Turcy. Jedna z największych na świecie fabryk sody kalcynowanej - Kazan Soda Elektrik Üretim - działa od kilku lat w Turcji. Wytwarza produkt przy wykorzystaniu innego procesu (pozyskiwanie węglanu sodu ze złóż trony), niż robi to większość producentów w Europie (produkcja metodą Solvaya). Metoda stosowana w Turcji, która jest znacznie tańsza, daje przewagę tureckiemu producentowi. Dodatkowo należy pamiętać o niskim kursie liry, co jeszcze podnosi atrakcyjność zakupów tam sody.

Kluczowa spółka chemiczna nie tylko na krajowym rynku

Jaki będzie efekt wezwania, na razie trudno powiedzieć. Może się jednak okazać, że z GPW zniknie druga co do wielkości po Grupie Azoty firma chemiczna.

Grupa Ciech to drugi producent sody kalcynowanej i sody oczyszczonej w Unii Europejskiej, największy polski producent soli warzonej i środków ochrony roślin. To także największy dostawca krzemianów sodu w Europie, lider rynku pianki poliuretanowej i wiodący producent opakowań szklanych w Polsce. W końcu Ciech to trzeci największy dostawca soli warzonej w Europie.

Skonsolidowane przychody Ciechu w ciągu pierwszych trzech pierwszych kwartałów 2022 roku wyniosły 3,89 mld zł (wzrost o 57 proc. rok do roku), zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 233 mln zł (plus 36 proc. rok do roku), a wynik znormalizowany EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) wyniósł 661 mln zł (plus 19 proc. rok do roku).