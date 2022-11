Chemiczny gigant świętuje 30-lecie obecności w Polsce

23 listopada 2022 roku minęło równo 30 lat, odkąd BASF wszedł na polski rynek. Zaczynał bardzo skromnie, bo w 1992 roku pracował jedynie zespół handlowy i administracja. Dziś w swojej produkcji chce stawiać na innowacje oraz zrównoważony rozwój.

W maju 1997 r. BASF Polska nabyła od Polfy Kutno swój pierwszy zakład produkcyjny, fabrykę premiksów. Wtedy w firmie pracowało już 100 pracowników. Następnie został powołany zespół, który zajmował się farbami, lakierami samochodowymi, a w 2005 r. została utworzona spółka BASF Coatings Services w Janikowie.

Dwa lata później uruchomiony został zakład produkcyjny domieszek do betonu w Myślenicach, a w 2010 r. otwarto dwa zakłady w Śremie, gdzie na początku komponowano i mieszano systemy poliuretanowe, a później ruszyła produkcja chemii budowlanej.

Jednym z największych osiągnięć BASF było otwarcie zakładu katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej

Jednak najbardziej spektakularnym krokiem rozwojowym w historii BASF w Polsce było otwarcie Zakładu Produkcji Katalizatorów Samochodowych w Środzie Śląskiej w 2014 r. To był pierwszy tak duży projekt stworzony zupełnie od podstaw. W 2019 r. BASF zatrudniał już 700 osób. Obecnie jest to niemal 750 pracowników.

BASF po 30 latach działalności w Polsce dostarcza rozwiązania dla wielu branż, takich jak: rolnictwo, przemysł samochodowy, kosmetyczny, wspiera także gospodarkę obiegu zamkniętego, opierając część swojej produkcji na recyclingu.

BASF dysponuje szeregiem produktów, które wspierają rolnictwo. Revysol® pomaga uzyskać wyższe i zdrowsze plony, niezależnie od pogody. Systiva® z kolei pomaga w zwalczaniu chorób i pozwala zaoszczędzić czas, a feromon RAK 3+4 pozwala na biologiczną redukcję szkodników w sadownictwie.

Firma produkuje również filtry UVA i UVB, które są szeroko stosowane w kosmetyce, aby chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

W zakładzie BASF w Środzie Śląskiej wytwarzane są katalizatory samochodowe, które pomagają zredukować 99 procent zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z emisji przy spalaniu paliwa.

Dojście do zeroemisyjności i budowa gospodarki obiegu zamkniętego priorytetem BASF

BASF prowadzi także projekt ChemCycling™, polegający na chemicznym recyclingu, który pozwala na produkcję spodni trekkingowych ze zużytych opon, a także biodegradowalny polimer ecovio – z którego produkowane są m.in. worki na bioodpady czy folia do ściółkowania, wykorzystywana w rolnictwie.

Podczas konferencji prasowej poświęconej 30-leciu firmy jego dyrektorka zarządzająca Katarzyna Byczkowska, zapewniała, że priorytetem BASF jest ekologia i zrównoważony rozwój.

- Naszą globalną strategią już od wielu lat jest tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju. Globalnie i lokalnie skupiamy się na tworzeniu i implementacji innowacyjnych produktów zgodnych z tą właśnie strategią niezależnie od wyzwań, które stawia przed nami sytuacja gospodarcza. W naszych planach koncentrujemy się m.in. na rozwiązaniach dla gospodarki obiegu zamkniętego czy dążeniu do zeroemisyjności. BASF wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i ambicje Europy w dążeniu do neutralności klimatycznej, poprzez dostarczanie innowacji, takich jak materiały izolacyjne do energooszczędnych domów, materiały do elektromobilności, czy rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego rolnictwa – powiedziała.