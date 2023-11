Chemiczny gigant w potrzasku. Przez uzależnienie od "brudnej" energii

Największa polska firma chemiczna nie ma powodów do zadowolenia. Fatalne wyniki finansowe to - w znacznej części - pokłosie zawirowań na rynku gazu; teraz do tego dochodzą jeszcze koszty energii.

W strukturze kosztów widoczny jest wzrost tych dotyczących energii.

Spółka zbyt mało robi w "zazielenianiu" produkcji.

Plany firmy określane są jako mało ambitne.

Znacznie ponad 10 tys. pracowników, dziesiątki spółek, miano drugiego co do wielkości producenta nawozów azotowych w Unii Europejskiej... Mimo uznanej marki kontrolowane przez państwo Azoty przeżywają ogromne problemy.

Spółka z problemami, a poprawa sytuacji finansowej pod znakiem zapytania

Tylko w trzecim kwartale obecnego roku Grupa Azoty zanotowała stratę operacyjną na poziomie 348 mln złotych. Wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy ona 2 mld zł.

Choć, jak mówi wiceprezes firmy Marek Wadowski, zaczyna być widoczny wzrost popytu na produkty nawozowe oraz pierwsze pozytywne sygnały w produktach chemicznych, to jednak droga do poprawy sytuacji finansowej spółki może być trudna.

W dużej mierze to pokłosie zawirowań na europejskim, a po części i światowym rynku gazu. Ubiegłoroczne gwałtowne wzrosty cen odbiły się na spółce bardzo niekorzystnie. W skrócie: produkowała ona (z przerwami) nawozy w wysokich cenach, za które rolnicy nie chcieli aż tyle płacić. Efekt to malejące przychody.

Obecny wzrost zakupów to tyleż pochodna obniżek cen, co i czyszczenia przez firmy chemiczne - nie tylko Azoty - magazynów. Sytuację na rynku poprawi stabilizacja na rynku gazu.

Chemiczną spółkę przytłaczają także rosnące koszty energii

Jednak nad Azotami zbierają się inne gazowo-energetyczne czarne chmury. Szefostwo firmy obawia się wzrostu cen energii. Zresztą proces ten już jest widoczny w kosztach spółki.

I tak w trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku koszty zużycia surowców przez spółkę wyniosły prawie 13,77 mld zł. W analogicznym okresie obecnego roku - niespełna 7,79 mld zł.

Myliłby się jednak ten, kto sugerowałby, że to efekt działań oszczędnościowych Azotów. Aż tak dobrze nie było... Po prostu: należy pamiętać, że przy perturbacjach na rynku nawozów, kulejącej ich sprzedaży i wysokich cenach gazu, a także ogólnie dekoniunktury na wyroby chemiczne, spółka po prostu ograniczała produkcję.

Nic zatem dziwnego, że - poza jednym wyjątkiem - w ujęciu rok do roku koszt zużycia surowców w spółce zmalał. Tym wyjątkiem były energia elektryczna, cieplna i - w najmniejszym stopniu w tej triadzie - węgiel.

Przy niemal 6 mld zł spadku kosztów zużycia surowców, w przypadku energii nastąpił ich niemal dwukrotny wzrost! W trzech kwartałach ubiegłego roku było to 1,07 mld złotych, po trzech kwartałach roku obecnego - aż 1,96 mld zł.

Tym trendem niepokoi się zarząd spółki. Jak mówi wiceprezes Wadowski, obecna sytuacja potwierdza konieczność intensyfikacji działań zmierzających w kierunku transformacji energetycznej Grupy Azoty.

Dlaczego jednak koszty wzrosły? Z jednej strony nie było możliwe aż takie zredukowanie zużycia energii, jak np. gazu. Z drugiej sama energia nie tanieje. Na przykład cena uprawnień do emisji rok do roku wzrosła o 7 proc.

Spółka od lat robiła zbyt mało w sferze energetyki

I tu pojawia się kolejny problem... Proszący o anonimowość analityk mówi, że jeśli miałby jeden zarzut do zarządu Grupy Azoty, to jest nim brak szybkich decyzji w sprawie "ekologizacji" energetyki.

- Żaden z trzech nominowanych przez PiS trzech ostatnich prezesów nie zajął się tym wystarczająco. Efekt to zbyt mocne uzależnienie od "brudnych" źródeł energii, zbyt mgliste założenia polityki energetycznej spółki - dodaje nasz rozmówca.

Inny analityk, Jakub Szkopek z Erste, już wcześniej mówił nam o zbytniej ogólności strategii energetycznej firmy.

Zresztą szumnie zapowiadana strategia firmy "Zielone Azoty" była od początku jej opublikowania - niemal dokładnie dwa lata temu - krytykowana jako mało ambitna.

według przyjętych założeń łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku zgodnie ze strategią ma osiągnąć około 300 MW (nie wystarczy to nawet dla jednego z czterech głównych zakładów spółki).

A rozważane przez grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR może pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii – to także analitycy określili jako dość mgliste stwierdzenie.

Do tej chwili w sferze zazieleniania energetyki firmie udało się zrobić bardzo niewiele. Co gorsza, obecna sytuacja finansowa firmy może utrudnić plany inwestycyjne w tym zakresie.

Dwa lata temu Grupa Azoty szacowała, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc. Obecnie wydaje się to założenie bardzo trudne do realizacji...

Starania są, ale na to, co faktycznie przyniosą, musimy poczekać

Oczywiście nie byłoby uczciwym stwierdzenie, że spółka nic nie robi w sprawie "zazielenienia" produkcji.

- Widzimy konieczność intensyfikacji działań zmierzających w kierunku transformacji energetycznej Grupy Azoty. Nasz priorytetowy projekt to Solarfarm Brzezinka - po uzyskaniu zgody najbliższego WZA Grupa Azoty zamierza podpisać do połowy grudnia br. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka, która - po uruchomieniu - będzie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce. Dodatkowo analizujemy dostępne możliwości w dziedzinie wspólnych inwestycji dekarbonizacyjnych z amerykańskimi partnerami oraz importu czystego amoniaku ze Stanów Zjednoczonych - mówi wiceprezes Wadowski.

Spółka ogranicza także zużycie energii w swoich procesach, modernizując instalacje. Nawet jeśli są to jednak inwestycje liczone w dziesiątkach milionów złotych, to są one nadal zbyt skromne, aby faktycznie zrewolucjonizować energetycznie Grupę Azoty.

A bez tego konkurować firmie na coraz bardziej wymagającym rynku Unii Europejskiej będzie ciężko.