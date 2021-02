Chemiczny potentat walczy z emisją podtlenku azotu

Podczas wirtualnego zwiedzania mieliśmy okazję zobaczyć uruchomienie przez koncern chemiczny Lanxess instalacji redukcji podtlenku azotu w Antwerpii. Dla firm chemicznych zmniejszenie emisji to być albo nie być na coraz bardziej wymagającym środowiskowo europejskim rynku chemicznym.

Jak nas poinformowano, w temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza podtlenek azotu jest rozkładany na nieszkodliwe azot i tlen - w ten sposób całkowicie go się neutralizuje.Instalacja jest ważnym elementem ambitnego planu spółki. W 2019 roku koncern ogłosił, że do 2025 roku zainwestuje łącznie do 100 milionów euro w projekty związane z ochroną klimatu.Od momentu powstania firmy w 2004 roku do 2019 roku grupa zmniejszyła emisję o ponad połowę, z 6,4 mln ton CO2e (ekwiwalent CO2) do około 3,06 mln ton CO2e.– Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż dwóch stopni Celsjusza, zgodnie z porozumieniem paryskim. Nowa instalacja redukcji podtlenku azotu w Antwerpii jest kluczowym elementem, dzięki któremu do 2040 roku Lanxess osiągnie neutralność klimatyczną – podkreślił Hubert Fink.Lanxess jest liderem branży chemii specjalistycznej. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 6,8 mld euro. Koncern zatrudnia obecnie około 14 400 pracowników w 33 krajach. Podstawowym obszarem działalności firmy jest rozwój, produkcja i marketing półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych chemikaliów i tworzyw sztucznych.