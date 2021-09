Chemiczny recykling - szansą dla przemysłu i dla przyrody

Z pomocą recyklingu chemicznego możemy wykorzystać to, co już wyprodukowaliśmy i korzystać z tego ponownie - mówi dr inż. Patrycja Maria Jutrzenka Trzebiatowska z UG. To metoda, która pozwala na uzyskiwanie z tworzyw sztucznych czystych związków do produkcji wysokiej jakości plastików, a badaczka wprowadza do niej kolejną nowość - złożone struktury, znane jako MOF.

Dr Patrycja Maria Jutrzenka Trzebiatowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu prowadzonego na uczelni zamierza poddać recyklingowi chemicznemu kilka rodzajów tworzyw sztucznych.

Z poliuretanów (PU), politereftalanu etylenu (PET), poliwęglanu (PC) i innych materiałów naukowcy zamierzają w ten sposób odzyskać monomery, czyli podstawowe elementy, z których te tworzywa się składają. Będą wykorzystywać do tego tzw. MOFy (ang. Metal-Organic Framework), czyli struktury metaloorganiczne.