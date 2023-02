Chemiczny zakład zwiększył moce. Wydał na to ponad 65 mln zł

Firma Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zakończyła dwie inwestycje w obszarze energetyki o wartości ponad 65 mln zł. Zrealizowano je w obrębie Wydziału Amoniaku, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie produkcji amoniaku.

Grupa Azoty poinformowała, że w należącej do niej spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zakończono dwa zadania w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej – jednej z kluczowych inwestycji realizowanych obecnie w firmie. Łączna wartość tych zadań to 65,6 mln zł.

Grupa podała, że efektem zakończonych prac będzie intensyfikacja produkcji, a także poprawa efektywności energetycznej oraz surowcowej. Obie zakończone inwestycje zrealizowano w obrębie kędzierzyńskiego Wydziału Amoniaku, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie produkcji amoniaku.

Kluczowym elementem pierwszej inwestycji - modernizacji węzła półspalania - była wymiana palnika reaktora półspalania. Przyczyni się to do obniżenia stosunku pary do węgla podczas produkcji wodoru. Proces półspalania będzie przebiegał bez powstawania sadzy, co pozwoli przedłużyć okres eksploatacji katalizatorów i pozytywnie wpłynie na wskaźniki emisji.

Druga inwestycja – zaprojektowanie i wykonanie wnętrza kotła E-102 i przegrzewacza pary E-117 – pozwoli zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo procesu technologicznego w ramach zespołu kocioł-przegrzewacz pary. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w urządzeniach materiałów odpornych na wyższe temperatury.

Nowa Koncepcja Energetyczna (NKE) to pakiet zadań, stanowiący alternatywę dla realizacji drugiego etapu elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK. Kluczowym założeniem inwestycji jest wykorzystanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej.

W ramach pakietu NKE pozostały do ukończenia dwa zadania: „zakup i zabudowa nowej sprężarki tlenu” (w Wydziale Amoniaku) oraz „budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej” (w obszarze Jednostki Biznesowej Energetyka).