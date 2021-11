Chiny przebudowują swój przemysł farmaceutyczny, eksport rośnie

40 proc. lekarstw sprzedawanych w UE pochodzi z Azji, aż 80 proc. składników aktywnych produkowanych jest w Chinach i Indiach. Wywołane przez pandemię problemy z łańcuchami dostaw sprawiają, że branża farmaceutyczna i pacjenci obawiają się o ich dostępność. Gdy jednak na szlaki handlowe wróci regularność, obawy powinny zniknąć.

Eksport do 160 krajów

Chińscy producenci farmaceutyczni w dużej mierze skoncentrowali się na produkcji podstawowych substancji chemicznych, półproduktów i aktywnych składników farmaceutycznych (API). W stosunkowo krótkim czasie Chiny stały się wiodącym światowym dostawcą API pod względem ilości. Ostatnio chińscy producenci skupili się jednak na rozwoju i produkcji gotowych produktów farmaceutycznych (FPP), głównie na rynek krajowy, ale z coraz większą uwagą na rynki eksportowe.W 2018 r. łączne przychody chińskiego przemysłu farmaceutycznego wyniosły 2,6 bln juanów (400 mld dolarów). Co ciekawe, import farmaceutyków do Chin przewyższał eksport (pod względem wartości). Został wyceniony na 26,8 mld dolarów, przy eksporcie 5,3 mld dolarów. Szacuje się, że do 2023 r. roczna wartość importu wzrośnie do 34,4 mld dolarów, a eksportu do 10,2 mld dolarów.Chiny eksportują produkty farmaceutyczne do ponad 160 krajów, w tym Polski. Chiński eksport odnotowuje stały i silny wzrost ze względu na wysoki popyt na leki generyczne. Chińczycy liczą, że będą mogli zaproponować światy także wysokiej jakości lekarstwa opracowane przez nich samych.Zadbanie o pewność i niezawodność dostaw farmaceutyków z Chin leży dziś w interesie większości państw świata. W czasach zaburzonych łańcuchów dostaw istotna rolę mogą odgrywać także wzajemne relacje między Pekinem a poszczególnymi krajami. Polskie władze deklarują, że starają się utrzymywać jak najlepsze relacje z Państwem Środka. Niedawno pisaliśmy jednak o tym, że pojawiają się na tym polu tez istotne przeszkody. Opcje na utrzymywanie dobrych stosunków stoją jednak ciągle przed Warszawa otworem, a zacieśnienie współpracy także w dziedzinie wytwarzania leków, może w przyszłości oznaczać dodatkowe korzyści gospodarcze.