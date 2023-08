Ciech będzie mieć więcej odnawialnych źródeł energii

Spółka z grupy Ciech – Ciech Pianki oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW. Po jej uruchomieniu łączna moc z paneli fotowoltaicznych, jaką będzie dysponować grupa przekroczy 0,5 MW.

Ciech sukcesywnie zwiększa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Firma zobowiązała się do większego wykorzystania czystej energii.

Głównym akcjonariuszem Ciechu jest spółka KI Chemistry, kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka.

Panele fotowoltaiczne działają obecnie w pięciu zlokalizowanych w Polsce spółkach: Ciech Sarzyna, Ciech Cargo, Ciech Vitro oraz Ciech Nieruchomości. Obecnie dysponują mocą po 50 kW każdy, zaś bydgoski Ciech Pianki – posiada łącznie ok. 100 kW.

W Bydgoszczy są uruchomione aktualnie dwie mikroinstalacje o mocy 49,14 kW i 49,5 kW. Dzięki pierwszej z nich — działającej od czerwca 2022 r. — do dziś wyprodukowano 53 MWh. Za pomocą drugiej — oddanej do użytku w styczniu 2023 r. — wytworzono 29 MWh energii. Kolejną instalację o mocy 300 kW, będącą rozbudową podstawowej, Ciech Pianki planuje uruchomić do końca 2023 r.

- Konsekwentnie przeprowadzamy w naszych zakładach transformację energetyczną. Jednym z przykładów jest właśnie rozbudowa mocy PV. Nie tylko inwestujemy w kolejne źródła odnawialne, lecz także zwiększamy swój wkład w ochronę środowiska. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym ograniczamy emisję dwutlenku węgla i realizujemy cele zrównoważonego rozwoju - mówi Michał Budzyński, prezes Ciech Pianki.

Obecnie spółka czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Po zakończeniu inwestycji Ciech Pianki będzie dysponować łączną mocą wynoszącą 400 kW. Głównym wykonawcą instalacji w bydgoskim zakładzie ponownie będzie firma Kwartz, specjalizująca się w tego typu realizacjach.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych stanowi jedno z zobowiązań Ciech na rzecz środowiska, zawartych w strategii ESG Grupy.

Ciech to czołowy w Europie producent sody. Firma jest również ważnym dostawcą soli i wielu innych związków chemicznych.