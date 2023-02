Ciech chce 20 mln euro od szwajcarskiej spółki

Spółka zależna Ciechu – Ciech Salz Deutschland złożyła do sądu w Magdeburgu pozew przeciwko szwajcarskiej firmie Evatherm. Zdaniem Ciechu Szwajcarzy nie wywiązali się w należyty sposób z umowy.

Oczekiwane 20 mln euro (odsetki i koszty postępowania) to efekt źle wykonanych prac. Jak tłumaczy Ciech, pozew został złożony w związku z nienależytym wykonaniem umowy, opóźnionym oddaniem instalacji oraz problemami pracy instalacji i procesu produkcji w zakładzie soli warzonej zlokalizowanym w niemieckim Stassfurcie i uruchomionym w 2021 roku.

Zdaniem naszej firmy efektem źle wykonanych prac były dodatkowe koszty, zakład wciąż także boryka się z obniżonym poziomem produkcji soli warzonej w stosunku do poziomu zakładanego przed inwestycją. Ciech wskazuje, że w chwili obecnej zakład wykorzystuje ok. 60 proc. przewidywanych mocy produkcyjnych, na co wpływ mają m.in. opisane powyżej problemy techniczne wpływające również na wzrost kosztów produkcji.

Polska spółka próbowała porozumieć się ze Szwajcarami, jednak do ugody nie doszło. Pozew obejmuje roszczenia z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy przez wykonawcę, utratę zysku oraz kwoty wydane tytułem wykonawstwa zastępczego.

Ciech czyni starania, aby doprowadzić produkcję soli warzonej do pierwotnie zakładanego poziomu . Prace potrwają do końca obecnego roku.