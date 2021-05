Ciech chce być neutralny klimatycznie do 2040 roku

Szefowie czołowej polskiej firmy chemicznej Grupy Ciech nie ukrywają, że cele, jakie sobie założyli, są ambitne i wcale niełatwe do osiągnięcia. Jednak, jak mówi prezes potentata Dawid Jakubowicz, Ciech jest gotowy, aby budować lepszy świat. Spółka właśnie przyjęła strategię ESG.

Trzeba zainwestować

Jakie będą nakłady? Do 2026 roku wstępny szacunek to około 400 mln zł. Jednak całkowity koszt jest obecnie nieznany.Jak przyznaje prezes Jakubowicz, trudno to obecnie powiedzieć. Firma przygotowuje różnorakie modele biznesowe, nie zawsze zresztą zmiany oznaczają potrzebę nakładów finansowych. Warto przypomnieć tu sprawę instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Janikowie i Inowrocławiu.Ciech chciałby w tym przypadku współpracować z partnerami posiadającymi doświadczenie w procesach przetwarzania odpadów. Umowa z taką firmą mogłaby polegać na wieloletnim kontrakcie na odbiór pary. Dla Ciechu to właśnie ona jest kluczowym medium w produkcji wielu wyrobów. Dostawca pary zyskałby zaś wiarygodnego odbiorcę.Strategia ESG, mimo że ważna, przede wszystkim z punktu widzenia oceny firmy przez inwestorów, jest stosunkowo niskokosztowa. Ambitnym jej celem jest pozycja „dobrego sąsiada”, którą można osiągnąć dzięki uruchomieniu inicjatyw poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, sąsiadujących z zakładami Grupy Ciech, a także lepszej współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.Ciech chce także poprawić bezpieczeństwo produkcji, pracownicy mają m.in. otrzymać dostęp do większej liczby szkoleń.Ze sprawami pracowniczymi wiąże się również zobowiązanie wspierania rozwoju talentów, poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod oceny pracy oraz dbanie o różnorodność i równe szanse rozwoju, co ma doprowadzić do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach menedżerskich do 35 proc. w 2030 roku.