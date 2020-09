Ciech debiutuje w Zielonym Indeksie

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych. Spółka ma osiem zakładów produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Rumunii. Tylko w ostatnich trzech latach obniżyły one łączne emisje gazów cieplarnianych (CHG). Spółka podjęła zarazem szereg działań, które powinny pogłębić ten proces.

Perspektywiczne plany zmniejszania emisji

Co przeszkadza?

ograniczone możliwości produkcji energii odnawialnej na terenie Polski,

dostęp jedynie do demonstracyjnych wersji technologi CCS (wychwytywanie CO2 ze strumienia spalin - tzw. technologia Post-Combustion, spalanie tlenowe, w wysokiej koncentracji O2+CO2 - tzw. technologia Oxyfuel, wychwytywanie CO2 z gazu ze zgazowania węgla – tzw. technologia Pre-Combustion),

brak realnych wdrożeń i doświadczeń w skali produkcyjnej.

W 2020 roku Ciech pracuje nad postępowaniami przetargowymi dla tej inwestycji oraz pozwoleniem na budowę dla jednostki gazowej o mocy 16-25 MWe i 30 + 45 ton/h pary wodnej.Oprócz tego Ciech planuje działania o obniżające emisję CO2 w mniejszej skali, np. modernizację kotłów węglowych w Janikowie i Inowrocławiu. Ich efekty powinny przełożyć się na zmniejszenie naszych emisji CO2 o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie po 2021 roku.W perspektywie następnych 4-6 lat Ciech chce zrealizować kolejne projekty, których celem będzie systematyczne obniżanie emisji pochodzącej ze spalania węgla.Pierwszy z nich to współpraca przy budowie spalarni odpadów, które mogą powstać przy obu polskich zakładach sodowych spółki. Budową, finansowaniem i eksploatacją spalarni zajęliby się partnerzy, natomiast Ciech - zagwarantuje odbiór pary technologicznej, w oparciu o wieloletnie umowy. Realizacja tego projektu może przyczynić się do zmniejszenia emisji w tych zakładach o kilkaset tysięcy ton CO2 rocznie.Kolejny projekt wiąże się z fotowoltaiką i dotyczy wszystkich lokalizacji spółek Ciechu. Trwają analizy możliwości budowy paneli na własnych gruntach i dachach budynków.Spółka ocenia, że zagospodarowując dostępne powierzchnie panelami, mogłaby produkować kilkadziesiąt tysięcy megawatogodzin energii, co też pozwoli na obniżenie emisji CO2.Własna działalność badawczo-rozwojowa skupia się m.in. także na innowacyjnych projektach zmniejszania emisji, takich jak zawracanie dwutlenku węgla w procesie produkcji sody. Zbudowana w Inowrocławiu instalacja pilotażowa na linii do produkcji sody umożliwiła już obniżenie o kilka tysięcy ton CO2 emisji. To są obiecujące wyniki, dlatego spółka analizuje możliwość implementacji rozwiązania w zakładach w Inowrocławiu w pełnej skali.W odpowiedzi na nasze pytanie, jakie działania regulacyjne mogłyby zdynamizować proces ograniczania śladu węglowego w firmie, Ciech odpowiedział: „regulacje związane z obowiązkiem ograniczenia emisji pośrednich".Natomiast za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 Ciech uważa: