Ciech dobrze radzi sobie w pandemii

Czołowy europejski producent sody, Grupa Ciech, podał wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku. Firma pomimo pandemii koronawirusa ma się czym pochwalić.

Podobnie jak w drugim kwartale, Ciech w podstawowej działalności – produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej – zanotował znacznie lepsze wyniki pod względem przychodów i wolumenów sprzedanej sody niż konkurenci z Europy czy USA. Świadczą o tym dodatkowo m.in. dane o eksporcie sody z USA czy Turcji, gdzie spadki w ujęciu rocznym były płytsze niż w drugim kwartale, ale ciągle pozostawały dwucyfrowe. W obszarze sody oczyszczonej sprzedaż wzrosła, dzięki nowej instalacji w niemieckiej fabryce o docelowej mocy na poziomie 50 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają przygotowania do ekspansji na rynku sody farmaceutycznej i przeznaczonej do dializ.Po wiosennym spadku bardzo silne odreagowanie w okresie wakacyjnym odnotowano w produkcji i sprzedaży pianek poliuretanowych (wzrost przychodów o 31 proc. rok do roku i 53 proc. kwartał do kwartałuk). Dla biznesu środków ochrony roślin trzeci kwartał jest zwyczajowo okresem niższej aktywności i przygotowaniem pod sprzedaż na kolejny sezon. Jednocześnie realizowana jest strategia zwiększania oferty produktowej, jak i ekspansji geograficznej (obecnie produkty biznesu Agro dostępne są w ok. 50 krajach, a zgodnie z planem liczba ta wkrótce ma zwiększyć się do 60 państw).Segment Krzemiany i Szkło zanotował wzrost przychodów i zysku EBITDA w ujęciu rocznym. W biznesie krzemianowym popyt odbudował się po słabszym drugim kwartale, a w przypadku opakowań szklanych sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na osiągnięte wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.- Choć prognozowanie sytuacji w najbliższych kwartałach nadal jest obarczone dużą niepewnością, to z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Potwierdzają się nasze prognozy mówiące o ożywieniu w kształcie litery U w przypadku podstawowych biznesów. Dostrzegamy dalszy potencjał rozwoju biznesu Agro w Nowej Sarzynie, a także analizujemy możliwości zwiększania mocy produkcyjnych w krzemianach. Przy obecnych założeniach makroekonomicznych, a także uwzględniając uruchomienie warzelni soli, wykorzystanie potencjału rynkowego sody oczyszczonej oraz dalsze zwiększanie efektywności biznesowej dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, oceniamy że przyszły rok powinien być nieco lepszy dla grupy – dodaje prezes potentata.