Ciech i Budimex szykują energetyczną inwestycję

Do końca 2025 r. może zostać uruchomiona spalarnia odpadów na terenie zakładu Ciech Soda Polska w Janikowe (woj. kujawsko-pomorskie) - wynika z listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są m.in. chemiczny koncern Ciech oraz budowlana grupa Budimex. Podstawowym celem instalacji ma być zaopatrywanie zakładu w energię cieplną (parę technologiczną).

Ciech kalkuluje korzyści

Ma to nastąpić poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki zależne FBSerwis, a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej.Ciech podkreślił, że nawiązanie współpracy i odbiór energii cieplnej pochodzącej z instalacji w Janikowie będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe grupy poprzez obniżenie ceny pary, kluczowego składnika przy produkcji sody i soli, oraz obniżenie emisji CO2 przez zakład produkcyjny. Zakładany odbiór ciepła to co najmniej 850 GWh rocznie.Sygnatariusze listu podpisali także memorandum, w którym określono dalsze kroki współpracy, związane m.in. z podpisaniem umowy o realizacji inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości pod budowę spalarni, umowy dostawy energii cieplnej oraz długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów.- W trakcie negocjacji warunków umowy dostawy energii cieplnej strony ustalą między innymi termin rozpoczęcia dostaw energii cieplnej oraz czas współpracy - wskazał Ciech.Chemiczna grupa przewiduje, że współpraca dotycząca dostarczania ciepła ze spalarni w Janikowie będzie analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w grupie. Obecnie podobna współpraca występuje w spółce Ciech Soda Deutschland z dostawcą ciepła z grupy Remondis.Ciech zaznaczył również, że budowa spalarni w Janikowie jest zgodna ze strategią grupy, z powodu trzech czynników. Pierwszy to zmniejszenie tzw. śladu węglowego, w tym szczególnie emisji CO2.Po drugie, przewiduje dostosowanie miksu energetycznego do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska oraz zakładaną neutralność w zakresie CO2 w Europie do 2050 r.Po trzecie, pozwoli na obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjność źródła ciepła w zakładach produkcyjnych Ciech Soda Polska.