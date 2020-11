Ciech idzie w zielone. Spektakularne inwestycje chemicznego potentata

Polska grupa chemiczna Ciech przechodzi wewnętrzną transformację energetyczną. Spółka realizuje projekty, które w ciągu sześciu lat pozwolą obniżyć jej emisje CO2 o 30 proc. Na ten efekt złożą się duże inwestycje w czystszą energię i szereg mniejszych działań, istotnych ze względu na skalę.

Słońce i światło

Pod koniec przyszłego roku ma zakończyć się modernizacja kotłów węglowych w Inowrocławiu i Janikowie. Efekt? Redukcja emisji CO2 grupy o kilkadziesiąt tysięcy ton CO2 rocznie.Firma już wcześniej zapowiadała duże zainteresowanie OZE. Przejawem tego ma być instalacja paneli fotowoltaicznych we wszystkich spółkach grupy. Łącznie mają produkować one kilka tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej rocznie oraz umożliwić ograniczenie globalnej emisji CO2 o ponad 5 tys. ton rocznie. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2023.Czytaj również: Europejska soda dopomina się o równe szanse Stosunkowo prostym działaniem, wymagającym jednak ze względu na skalę sporych sił i środków, będzie wymiana ok. 14 tys. opraw oświetleniowych na bardziej efektywne. Dzięki temu spadnie zużycie energii. Realizacja inwestycji pozwoli również uzyskać tzw. białe certyfikaty oraz zredukować emisje CO2 o kilka tysięcy ton rocznie.Oprócz tych głównych działań spółka realizuje ponad 40 innych inicjatyw wskazanych w trakcie audytów efektywności energetycznej. Wśród nich jest odzysk CO2 w procesie produkcji sody czy modyfikacje rozmaitych urządzeń – w tym pomp wodnych. Inicjatywy te powinny obniżyć emisję CO2 o ponad 150 tys. ton rocznie. Realizacja – do końca 2022 roku.Co ważne to nie pierwsze działania spółki, mające przyczynić się do zmniejszenia przez jej zakłady emisji. W pierwszym półroczu obecnego roku emisje CO2 generowane przez zakłady sodowe Ciech w Polsce i Niemczech spadły o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku (a nawet o 14 proc. wliczając zakład w Rumunii znajdujący się w hibernacji).Nic dziwnego, że Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia Sekretarz Generalny ONZ – Kofi Annan. Firma chce wnieść do tej prestiżowej platformy swoje bogate doświadczenia związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu, zwłaszcza w obszarze redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych.Ciech jest jedną z kluczowych w Polsce i znacząca w Europie firmą chemiczną. To drugi co do wielkości producentem sody w Unii Europejskiej, wytwarzający również środki ochrony roślin i sól. Produkty Ciechu trafiają na rynki ponad 50 państw na całym świecie.