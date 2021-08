Ciech inwestuje 80 mln zł w produkcję krzemianów

W należących do Ciechu zakładzie w Żarach trwają prace przy budowie i instalacji nowego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu. Wartość inwestycji to 80 mln zł.

Inwestycja będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Ciech umocni się na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie.

Dla spółki nowa instalacja to wzrost przychodów i zmniejszenie emisji CO2.