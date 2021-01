Ciech łamie bariery w Niemczech

Polskie spółki chemiczne przez lata utożsamiane były z zakładami o wielkotonażowej produkcji, ale z niskimi marżami. Nasze firmy próbują to skojarzenie przełamać. Ciech właśnie odniósł spory sukces na wymagającym niemieckim rynku. Produkowana przez niego soda została dopuszczona do wejścia na rynek farmaceutyczny.

Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane rygorystycznymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez urzędy regulacyjne oraz przez klientów. Dodatkowym atutem linii produkcyjnych Ciech Soda Deutschland jest możliwość dostosowania produktu do indywidualnego zamówienia klienta pod kątem właściwości fizycznych produktu.Wykorzystanie sody oczyszczonej jako substancji czynnej na terenie Unii Europejskiej i USA umożliwia zastosowanie jej m.in. w produkcji płynów dializacyjnych, w terapii mukowiscydozy (inhalacje), kwasicy metabolicznej, a także jako łagodnego środka antyseptycznego czy składnika środków do higieny ustnej.W ostatnich latach soda oczyszczona w formie substancji czynnej znalazła szerokie zastosowanie również w kosmetologii i dermatologii, a także w sektorze spożywczym, gdzie może być wykorzystywana jako składnik suplementów diety oraz do produkcji tabletek i proszków musujących.Soda oczyszczona sprzedawana przez Grupę Ciech pod marką Sobic Health Care, dopuszczona do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, pochodzi z nowej linii produkcyjnej, uruchomionej w 2019 roku w zakładzie w Stassfurcie. Wartość inwestycji wyniosła ok. 100 mln zł.Obecnie niemiecka fabryka Ciech może produkować nawet 50 tys. ton najwyżej jakości sody oczyszczonej, z ogólnych mocy na poziomie 110 tys. ton rocznie. Oprócz nowych instalacji produkcyjnych powstały także nowe magazyny, spełniające wysokie standardy jakościowe, niezbędne przy przechowywaniu sody wykorzystywanej w produkcji leków.Ciech to czołowa w kraju spółka chemiczna, rozwijająca się także szybko na rynkach zagranicznych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane.