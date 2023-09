Ciech ma nową metodę zmniejszenia emisji CO2. Instalacja już pracuje

Zespół badawczo-rozwojowy Grupy Ciech opracował metodę odzyskiwania CO2 podczas procesu produkcji sody oczyszczonej. Rozwiązanie wdrożone w zakładzie produkcyjnym Ciech Soda Polska w Inowrocławiu pozwala na zmniejszenie emisji CO2 o około 3-4 tys. ton rocznie.

Nowa metoda pozwala nie tylko na zmniejszenie emisji CO2, ale umożliwia także jego odzyskiwanie i wykorzystanie do produkcji.

To kolejna innowacyjna technologia wdrożona w ostatnich latach w zakładzie sodowym Ciech w Inowrocławiu.

W 2022 roku uruchomiono tam układ odzysku soli wypadowej na instalacji chlorku wapnia. Rok wcześniej ruszyła instalacja wychwytu CO2 z procesu produkcji sody kalcynowanej.

Uruchomiona w Inowrocławiu instalacja odzysku gazu przy DCB (dekarbonator) to efekt długofalowych działań i pracy zespołu technologów oraz specjalistów produkcji. Budowa instalacji została zakończona w połowie 2023 roku, jednak jej projekt oraz symulacje były przygotowywane od dwóch lat. Jak podaje komunikat, koncepcja rozwiązania jest autorska, gdyż została stworzona bezpośrednio przez pracowników Grupy Ciech.

Rozwiązanie pozwala nie tylko na zmniejszenie emisji CO2, ale umożliwia także jego odzyskiwanie i wykorzystanie do produkcji, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na gaz pozyskiwany w procesie wypalania kamienia wapiennego w specjalnych piecach. Przyczynia się to do ograniczenia zużycia zarówno kamienia wapiennego, jak i koksu (paliwa piecowego).

Jak to działa od strony technicznej? Kluczowy wysokoobrotowy wentylator

W rozwiązaniu opracowanym przez Ciech źródłem odzyskanego gazu jest aparat DCB, który obniża stopień karbonizacji ługu przez desorpcję (uwolnienie) CO2 za pomocą pary.

Kluczowym elementem instalacji i rdzeniem rozwiązania jest wysokoobrotowy wentylator