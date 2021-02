Ciech ma przełomową technologię

Wokół glifosatu, najczęściej używanej substancji aktywnej w herbicydach, w ostatnich latach narosło wiele kontrowersji. Tymczasem największy krajowy producent środków ochrony roślin Ciech Sarzyna opatentował przełomową technologie dotyczącą tej substancji. To pierwsza od ponad czterech dekad tak istotna zmiana dotycząca gilfosatu. Dzięki rozwiązaniu polskiej spółki będzie można go używać bezpieczniej.

Związek z długa historią

Czytaj także: Ciech coraz skuteczniej walczy o krajowy rynek środków ochrony roślin Na czym polega technologia BGT? Jak wyjaśnia spółka to połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie.Połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości, zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania.Dzięki temu możliwe jest znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar nawet o 50 proc. w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności.Produkt zawiera także już wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość stosowania. Efektywność technologii BGT potwierdzają liczne przeprowadzone badania – zarówno w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.- Chcemy, by produkt oparty na tej przełomowej technologii stał się kolejną flagową marką Ciech Sarzyna. BGT to technologia o ogromnym potencjale komercyjnym. Bardzo się cieszę, że jako pierwsza na świecie wprowadza ją od początku do końca Ciehc Sarzyna – począwszy od etapu testów polowych przez rejestrację, uruchomienie produkcji na skalę przemysłową, aż po opracowanie strategii marketingowej i sprzedażowej – nie kryje zadowolenia Wojciech Babski, prezes Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro w grupie.Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” („From Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez Ciech jest tak istotne.Glifosat to dobrze znany środek chemiczny. Na rynku pojawił się w 1974 roku. Wprowadziła go na niego amerykańska spółka Monsanto, obecnie będąca już własnością niemieckiego Bayeru. Początkowo glifosat stanowił składnik herbicydu totalnego Roundup. Później zaczęto wykorzystywać go bardziej selektywnie.Ze względu na bardzo duża skuteczność zyskał spora popularność nie tylko wśród rolników. W ubiegłej dekadzie zaczęto jednak kwestionować bezpieczeństwo stosowania związku. Oskarżano go o przyczynianie się do powstawania nowotworów. Liczne badania nie potwierdziły tego.Pomimo tego, w Stanach Zjednoczonych użytkownicy związku zaczęli skarżyć jego producenta o odszkodowanie. By uniknąć wieloletnich sporów następca prawny Monsanto Bayer zgodził się zawrzeć z kancelariami prawnymi reprezentującymi skarżących w sprawie glifosatu wielomiliardową ugodę.Związek nadal znajduje się w sprzedaży.