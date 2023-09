Ciech na minusie. Firmie doskwiera dekoniunktura

Mimo wyższych niż przed rokiem przychodów, czołowy w Europie producent sody, spółka Ciech zanotowała w pierwszej połowie roku stratę netto. Choć firma podkreśla, że strata to efekt zdarzeń jednorazowych, przyznaje, że doskwiera jej pogorszenie koniunktury.

Spółka bez zdarzeń jednostkowych miałaby zysk netto.

We wszystkich kluczowych dla niej obszarach musi mierzyć się ze słabą koniunkturą.

Głównym akcjonariuszem Ciechu jest KI Chemistry, spółka należąca do Kulczyk Investments.

Ciech w ostatnich latach był najbardziej zyskowną polską firma chemiczną. Sięgające setek milionów złotych zyski roczne nęciły inwestorów, zwłaszcza że firma dzieliła się nimi dywidendą. Problem w tym, ze pierwsze półrocze obecnego roku jest dużo gorsze od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spółka w trudnym otoczeniu podtrzymuje prognozy

Po rekordowym 2022 roku drugi kwartał obecnego był kontynuacją okresu pogarszającej się koniunktury, odzwierciedlonej niskim popytem na produkty grupy - przyznaje Ciech. Mimo tego firma podtrzymuje wypełnienie prognozy, zgodnie z którą wynik EBITDA(Z) [znormalizowany zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją] w 2023 r. ma wynieść 860-920 mln zł.

- W pełnym wyzwań otoczeniu i przy wyraźnym spowolnieniu gospodarczym podtrzymujemy scenariusz realizacji całorocznej prognozy. Drugi kwartał 2023 roku był wymagający. Mamy jednak świadomość, że branża, w której działamy, ma charakter cykliczny i zależy od koniunktury gospodarczej oraz kondycji naszych klientów - mówi Kamil Majczak, prezes Ciechu.

Menadżer jest optymistą. - Posiadamy zdywersyfikowane produktowo i geograficznie biznesy o rosnącej efektywności i zdolności do przystosowywania się do zmiennych warunków. Kontynuujemy strategię inwestycyjną, koncentrując się na transformacji operacyjnej i energetycznej, badaniach i rozwoju oraz poszerzaniu portfela produktów - dodaje Majczak.

Waluty i jednostkowe wydarzenia wpłynęły na wynik

Jakie firma wypracowała wyniki? W pierwszym półroczu firma miała przychody na poziomie prawie 2,92 mld zł. To 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Znormalizowana EBITDA wyniosła 365 mln zł, co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku. Strata netto firmy wyniosła 17 mln zł, podczas gdy przed rokiem firma miała zysk na poziomie 147 mln zł.

Jak tłumaczy spółka strata netto, to efekt jednorazowych zdarzeń niegotówkowych, wynikających m.in. z różnic kursowych czy zawiązanych rezerw.

I tak np. Ciech otrzymał niekorzystny wynik kontroli ws. podatku dochodowego za 2016 rok. Spółka co prawda nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego, ale kierując się zasadą ostrożności utworzyła rezerwę w wysokości 45 mln zł. Tylko bez niej spółka w drugim kwartale miałaby zysk na poziomie 28 mln zł.

Kierownictwo firmy podkreśla, że bezpieczną sytuację grupy odzwierciedlają wysoki stan gotówki na kontach (542 mln zł środków pieniężnych na koniec półrocza, o 281 mln zł więcej niż rok wcześniej) oraz stabilny poziom zadłużenia netto, wynoszący 1 491 mln zł, co przekładało się na bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA(Z), wynoszący 1,6x (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych).

Gorsza sytuacja w najważniejszym biznesie grupy

Z czym spółka się musi zmagać? Bije w nią wyraźne spowolnienia na rynku sody. Zresztą cała branża sodowa (soda m.in. wykorzystywana jest do produkcji szyb) notuje spadek zapotrzebowania na swoje produkty.

W związku z pogorszeniem koniunktury i ograniczeniem produkcji przez głównych odbiorców sody - m.in. wytwórców szkła płaskiego (produkcja sprzedana niższa w drugim kwartale o 16 proc. rok do roku według danych GUS) - wolumen wolnego surowca na rynku jest wysoki, co zaostrza konkurencję. Mimo to w drugim kwartale Ciech utrzymał poziom przychodów segmentu sodowego w porównaniu rok do roku.

Światowe moce produkcyjne w zakresie sody i wzrost podaży doprowadziły do zaostrzenia konkurencji - w efekcie tych czynników wolumen sprzedaży sody kalcynowanej (podstawowego produktu segmentu) w drugim kwartale był o 19 proc. niższy rok do roku i pozostał na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału br. (321 tys. ton w drugim kwartale vs. 326 tys. ton w pierwszym kwartale). Spadek wyniku EBITDA(Z) segmentu o 33 proc. rok do roku, do poziomu 108 mln zł, spowodowany jest osłabieniem koniunktury i popytu na sodę oraz idącym za tym zaostrzeniem konkurencji.

Stałym przychodom towarzyszył wzrost kosztów rok do roku, wywołany utrzymującymi się wysokimi cenami polskiego węgla, co wpłynęło na obniżenie marży.

Brakuje sygnałów co do poprawy koniunktury biznesowej

Dobrze wygląda sytuacja w biznesie solnym. Zwiększone przychody biznesu Sól to efekt m.in. coraz większych mocy produkcyjnych warzelni w Stassfurcie (pełne zdolności produkcyjne mają być osiągnięte w 2024 roku) i wynik działań sprzedażowych.

Gorzej ma się biznes Agro (środki ochrony roślin). Nadal funkcjonuje on w trudnych warunkach dla całego rolnictwa, m.in. przy spadku dochodów rolników. Rynek środków ochrony roślin przeżywa najgłębszy od 20 lat spadek koniunktury. W drugim kwartale 2023 r. Ciech prowadził wyprzedaż zapasów o wysokim koszcie wytworzenia - w efekcie EBITDA(Z) za ten okres wyniosła minimalne 1 mln zł.

W końcu trudności ma także biznes Pianki. Osiągnął on wynik EBITDA(Z) wynoszący 16 mln zł, uzyskując przychody w wysokości 146 mln zł (wobec 180 mln w analogicznym okresie rok wcześniej). Także na rynku pianek zaobserwowano duże osłabienie koniunktury i spadek popytu ze strony producentów mebli

- Na razie nie widzimy istotnych sygnałów odbicia koniunktury. Mamy opracowaną taktykę dla każdego biznesu, dodatkowo racjonalizujemy koszty stałe, dostosowując się do bieżącej sytuacji. Kluczowym elementem naszych działań pozostaje transformacja energetyczna, która pozwoli istotnie zwiększyć konkurencyjność Ciech - mówi Marcin Puziak, członek zarządu chemicznego potentata.

Ciech to czołowa polska firma chemiczna. Firma ma także aktywa w Niemczech, Rumunii i Hiszpanii. Najważniejszym produktem firmy jest soda, której to Ciech jest drugim co do wielkości europejskim producentem. Spółkę poprzez firmy zależne kontroluje Kulczyk Investments.