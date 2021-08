Ciech o klimacie: Realizujemy ambitny, ale wykonalny plan. Rynek to docenia

- Pokazujemy naszym klientom i współpracownikom, że poważnie traktujemy kwestie zrównoważonego rozwoju - podkreśla prezes Ciech SA Dawid Jakubowicz w rozmowie z WNP.PL. - Dużą część ewolucji ESG mamy za sobą. Nie obawiamy się ani o naszą pozycję w rankingach, ani o nadmierne obciążenie raportowaniem - dodaje Przemysław Wasilewski, dyrektor obszaru IR (relacji inwestorskich) i ESG.

- Większym ryzykiem w tej mierze byłoby niestawianie sobie ambitnych celów klimatycznych. Podmioty, które tego nie robią, prędzej czy później zostaną zmuszone do podjęcia działań przez regulacje prawne bądź presję ze strony klientów i opinii publicznej.Proces dekarbonizacji wymaga nie tylko odważnych, ale i stanowczych działań, zmierzających w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli ograniczania emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej. Im szybciej przedsiębiorstwa zdadzą sobie z tego sprawę, tym łatwiej będzie nam te cele klimatyczne osiągnąć.W niektórych obszarach musimy jeszcze - my, jako nie tylko przedstawiciele biznesu, ale cała ludzkość - rozwinąć istniejące lub dopiero powstające technologie. Aby było to możliwe, potrzeba jednak dużych nakładów pracy i zaangażowania.Na szczęście biznes z coraz większym przekonaniem i determinacją przejmuje odpowiedzialność za powstrzymanie zmian klimatycznych, które w perspektywie najbliższych lat mogą dotknąć nas wszystkich. To daje rzeczywistą szansę na skuteczne rozwiązanie problemu.: - Przeanalizowaliśmy wszystkie obszary z dziedziny ESG, posługując się podejściem prezentowanym w standardach SASB (Sustainability Accounting Standards Board) i doszliśmy do wniosku, że największy wpływ na nas i naszych interesariuszy mają przede wszystkim: emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii oraz zarządzanie zasobami wody. Nieco mniejsze, choć również istotne: emisje inne niż gazów cieplarnianych oraz gospodarka odpadami.Dlatego też wśród kluczowych zobowiązań naszej strategii zrównoważonego rozwoju znalazły się: neutralność klimatyczna, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.- Tak, to problem podnoszony przez wszystkich. Brak standaryzacji oznacza, że wiele podmiotów prosi o te same lub bardzo podobne dane, ale np. w innym układzie lub z nieznacznie zmienioną definicją. Prowokuje to dodatkową pracę, która nie przynosi rzeczywistej wartości.Obecnie wśród w miarę dobrze zagospodarowanych obszarów można wymienić jedynie raportowanie emisji gazów cieplarnianych (ustandaryzowane dzięki powszechnie stosowanej metodologii Greenhouse Gas Protocol) oraz raportowanie bezpieczeństwa pracy, które z kolei cechuje mnogość różnorakich wskaźników i podejść, utrudniająca porównanie pomiędzy firmami.Inne obszary, jak na przykład obliczanie luki płacowej czy ocena relacji z lokalną społecznością, nadal czekają na usystematyzowanie.- Uważamy, że bardzo dobrze. Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych międzynarodowych klientów, prace nad wdrożeniem zasady zrównoważonego rozwoju rozpoczęliśmy już dawno temu. Dlatego dużą część ewolucji ESG mamy za sobą. W związku z tym nie obawiamy się ani o naszą pozycję w rankingach, ani o nadmierne obciążenie raportowaniem.- Nie dostrzegamy w obszarze ESG danych, które mogłyby zagrozić naszej pozycji konkurencyjnej... Znamy procesy produkcyjne i sytuację naszych konkurentów w takim stopniu, by móc oszacować ich emisję dwutlenku węgla, nawet jeśli nie podają takich informacji. Działa to zapewne w obie strony.Powód do obaw mogą mieć podmioty, które chciałyby coś ukryć. Wierzymy, że większe korzyści przynoszą transparentność, otwartość i uczciwość. W naszym przypadku chociażby jesteśmy obarczeni dużym ryzykiem emisji gazów cieplarnianych, co wynika w głównej mierze z zaszłości historycznych. Nie obawiamy się jednak do tego przyznać, bo opracowaliśmy sensowny, ambitny, ale jednocześnie wykonalny plan, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem. Wiemy również, że takie działania są i będą doceniane przez klientów i inwestorów.- Tak, nieustannie pracujemy nad bardziej analitycznym ujęciem ryzyk klimatycznych, bo to kolejny krok w rozwoju systemu zarządzania ESG. Znajdą się one zapewne w kolejnej edycji naszego raportu niefinansowego.W pewnym uproszczeniu: spotykamy się z ryzykami nagłymi – jak np. ze wzrostem prawdopodobieństwa katastroficznych zdarzeń pogodowych – lub chronicznymi, jak postępujące zmiany poziomu wód gruntowych.Widzimy też długoterminowe ryzyka związane ze zmianami cykli wegetacyjnych i lokalnego klimatu w poszczególnych krajach, co będzie miało wpływ np. na nasze strategie produktowe w segmencie środków ochrony roślin.