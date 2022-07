Ciech Pianki się zazielenią

W bydgoskiej spółce Ciech Pianki w ciągu ostatnich miesięcy wdrożone zostały nowe rozwiązania zmniejszające pośrednią i bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych.

W perspektywie długofalowej, strategia ESG Ciech zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku, a w perspektywie średnioterminowej - szereg działań, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 30 procent do 2026 roku (w porównaniu do roku 2019). Dlatego w każdej ze spółek grupy wprowadzane są liczne inicjatywy, zmniejszające zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych.

W pierwszej kolejności w Ciech Pianki wymieniono wózki widłowe stosowane do transportu pianek na terenie zakładu. Stare i kosztowne w eksploatacji pojazdy napędzane gazem zostały zastąpione 14 nowoczesnymi wózkami napędzanymi elektrycznie.

Drugim elementem zielonej transformacji bydgoskiego zakładu była kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych. W trakcie modernizacji wymieniono prawie 700 sztuk opraw oświetleniowych na nowe, wykonane w nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED, zachowując co najmniej takie same lub lepsze warunki oświetleniowe na terenie zakładu.

Oprócz oszczędności energii elektrycznej (a tym samym zmniejszenia emisji pośrednich CO2 z tytułu zakupionej energii elektrycznej), wynoszącej 537 MWh, polepszyła się także jakość doświetlenia miejsc pracy.

Najświeższą wdrożoną przez Ciech Pianki inicjatywą jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które pozwalają na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci.

- Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z naszym wpływem na środowisko. Inicjatywy zrealizowane przez nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy to przykład pozytywnej zmiany i zastosowania bardziej zielonych rozwiązań w codziennej pracy naszego zakładu - mówi Michał Budzyński, prezes Ciech Pianki.

Spółka to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Zakład produkuje pianki elastyczne oraz natryskowe, a wśród jego odbiorców znajdują się najwięksi producenci mebli i materaców w kraju oraz Europie.