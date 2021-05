Ciech po pierwszym kwartale ma powody do zadowolenia

Czołowy producent sody w Europie Grupa Ciech podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał obecnego roku. Spółka pomimo wciąż widocznego wpływu pandemii na życie gospodarcze ma powody do zadowolenia.

Bardzo dobry kwartał zanotował biznes Pianek. Mimo ograniczeń związanych z dostępnością surowców zysk EBITDA (znormalizowana) wzrósł aż o 138 proc., co było efektem proaktywnych działań zespołu sprzedaży w kształtowaniu polityki cenowej.Lepsze wyniki w ujęciu rocznym wypracował także segment krzemianów (23 proc. wzrostu przychodów i 40 proc. wzrostu zysku EBITDA (znormalizowana), co było efektem ożywienia gospodarczego i zwiększonej aktywności m.in. klientów zaopatrujących segment motoryzacyjny. W biznesie opakowań marża EBITDA (znormalizowana) pozostała na poziomie pierwszego kwartału ubiegłego roku.W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku emisje dwutlenku węgla pochodzące z procesów produkcji były niższe o 5 proc., a w przypadku produkcji energii były nieznacznie wyższe (plus 1 proc) , co miało związek z warunkami pogodowymi. W porównaniu do 2019 roku poziom emisji CO2 był niższy o 5 proc. Zgodnie z opublikowaną w maju strategią ESG, Ciech do 2026 roku ma obniżyć emisje dwutlenku węgla o 33 proc. względem 2019 roku, w 2033 roku zaprzestać używania węgla do produkowania energii, a w 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.