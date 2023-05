Ciech pokazuje, że chemia może też dobrze zarabiać

Trudne otoczenie makroekonomiczne? Wojna na Ukrainie? Ciech, choć zanotował pogorszenie wyników w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, to nadal bardzo godziwie zarabia.

Ciech to kluczowy gracz na europejskim rynku sody, firma produkuje również krzemiany i środki ochrony roślin, a także sól warzoną. W ostatnich latach spółka zainwestowała ponad dwa miliardy złotych w nowe produkty, ale także obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie udziału w ofercie wyrobów o wyższej wartości dodanej.

Teraz efekty tych działań sa widoczne. Na tle branży, w której wiele firm boryka się z problemami i ponosi znaczące nieraz straty, Grupa Ciech chwali się bardzo solidnym zyskiem.

Na początek jednak przychody. Te w pierwszym kwartale sięgnęły 1,73 mld złotych. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku poziom przychodów nieznacznie przekroczyło 1,24 mld zł.

Oczywiście duży w tym udział miała inflacja, ale jednak spółka zanotowała wzrost tego wskaźnika.

To co z pewnością cieszy władze spółki to bardzo solidny zysk operacyjny spółki. Wyniósł on w omawianym okresie 97,17 mln zł. Rok temu było więcej, bo niespełna 131,37 mln złotych, ale to i tak bardzo dobry wyniki.

Co prawda zysk netto - niemal 57 mln zł, był znacznie niższy niż przed rokiem - prawie 103,99 mln zł, ale i tak dla wielu firm z branży to szczyt marzeń.

Grupa Ciech to czołowy producent sody w Europie. Firma jest jej drugim co do wielkości dostawcą po gigancie Solvayu. Spółka działa na całym świecie, a swoje zakłady ma także w Niemczech i Rumunii. Głównym udziałowcem firmy jest kontrolowany przez Sebastiana Kulczyka KI Chemistry. Posiada on ponad połowę akcji firmy.