Ciech poprawia wyniki, doskwierają ceny surowców

Wyższe przychody i zysk operacyjny. Grupa Ciech pochwaliła się wynikami za trzeci kwartał. Spółka i jej akcjonariusze mają powody do zadowolenia.

Dwucyfrowe wzrosty przychodów i wyniku EBITDA (odpowiednio 24 i 16 proc.) były udziałem biznesu Pianki, a równie dużym osiągnięciem było także utrzymanie ciągłości dostaw do klientów, mimo trudności związanych z dostępnością kluczowych surowców.Kontynuację odbicia widać także w wynikach biznesu Krzemiany, w którym przychody w trzecim kwartale wzrosły o 15 proc. w ujęciu rocznym, a wynik EBITDA o 8 proc. Inwestycja o wartości 80 mln zł – w nowy, energooszczędny piec do produkcji krzemianów w Żarach – wpłynie już na wyniki czwartego kwartału, a w pełnym roku działania pieca umożliwi wzrost przychodów całego biznesu o ok. 60 mln zł (w 2020 roku przychody wyniosły 173 mln zł).Druga fala koronawirusa z 2020 roku i związane z nią obostrzenia, znajdują odzwierciedlenie w wynikach biznesu Opakowania – zeszłoroczny lockdown i zamknięte cmentarze spowodowały spiętrzenie zapasów lampionów u klientów obsługiwanych przez Ciech Vitro.- Dostrzegamy wyzwania związane z sytuacją makroekonomiczną: wzrostem cen surowców i drożejącymi uprawnieniami do emisji CO2. Podjęliśmy konkretne działania, by te ryzyka ograniczać, m.in. stosując mechanizmy zabezpieczające – mówi prezes sodowego potentata.- Jednocześnie, spodziewany rosnący popyt na sodę kalcynowaną i istotne zmiany na rynku azjatyckim, przebiegający zgodnie z planem rozruch warzelni soli, dynamiczny rozwój i ambitne plany biznesu Agro oraz zakończona inwestycja w krzemianach, wsparte dyscypliną kosztową i licznymi inicjatywami zwiększającymi efektywność biznesową, pozwalają na optymistyczne postrzeganie otoczenia biznesowego w horyzoncie kolejnych kwartałów – dodaje Jakubowicz.