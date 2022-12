Ciech powiększa swój solny biznes

Grupa Ciech stawia na produkty solne. Są one dla spółki coraz ważniejsze.

Biznes solny jest jednym z sześciu kluczowych obszarów działalności Ciechu, największego producenta soli warzonej w Polsce. Grupa produkuje sól w swoim zakładzie w Janikowie koło Inowrocławia (Kujawy) oraz w uruchomionej w 2021 roku nowej warzelni soli Ciech w niemieckim Stassfurcie. Ta największa w historii grupy inwestycja - o wartości ok. 700 mln zł - zwiększy moce produkcyjne naszej spółki w tym biznesie do ok. 1 mln ton soli warzonej rocznie.

W Janikowie produkowane są m.in.: sól kuchenna, granulat solny i lizawki dla zwierząt. Od tego sezonu nowością w ofercie zakładu jest tzw. sól zimowa. Jej zadaniem jest rozpuszczanie lodu na chodnikach, schodach oraz podjazdach. Co istotne, nowy produkt Ciechu ma być bezpieczny dla materiałów z których wykonane są chodniki.

Ciech oferuje teraz także granulat solny G-Salt, stosowany w zmywarkach do naczyń. Produkt ma wydłużać żywotność zmywarek, a także wspierać ograniczanie zużycia wody i detergentów - co w efekcie zwiększa efektywność zmywania.

W sprzedaży znalazły się również tabletki solne, których Ciech jest największym producentem w Europie Centralnej. Są one wykorzystywane w systemach zmiękczania wody, m.in. do regeneracji wymienników jonitowych, zmiękczaczy wody i filtrów multifunkcyjnych, które wychwytują składniki zwiększające twardość wody (wapń i magnez).

- Nowe marki porządkują portfel produktów oferowanych w ramach biznesu solnego Ciechu i ułatwiają klientom dobór produktów skrojonych pod ich potrzeby oraz preferencje - mówi Andrzej Dawidowski, odpowiedzialny za rozwój portfela produktów i sprzedaż w biznesie solnym grupy Ciech.