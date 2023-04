Ciech pozostanie na giełdzie. Fiasko planów Sebastiana Kulczyka

- Nie ziściły się warunki wezwania na akcje Ciechu – przyznało BM Santander. Tym samym chemiczny potentat pozostanie na giełdzie. Nie jest to zaskoczeniem, bo proponowana cena nie zadowalała kluczowych akcjonariuszy spółki.

Od początku proponowana cena budziła wątpliwości akcjonariuszy mniejszościowych.

Mimo podwyższenia oferty fundusze nie były zainteresowane sprzedażą akcji.

Wciąż nie można wykluczyć, że Ciech jednak opuści giełdę.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Wezwanie zostało ogłoszone 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments, do której należy 51,14 proc. akcji Ciech. Początkowo proponowana cena za akcje spółki wynosiła 49 zł.

Od początku fundusze kręciły nosem na proponowaną cenę wykupu

Gdy okazało się, że na wezwanie nie odpowiedzą fundusze inwestycyjne – kontrolujące około 20 proc. akcji Ciechu – było wiadomo, że może być konieczne podwyższenie ceny w wezwaniu. Tak też stało się 4 kwietnia. Wówczas proponowana cena w wezwaniu wzrosła do 54,25 zł.

Wzywający informował, że taka cena oznacza 43,1 proc. premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania (37,91 zł). Oznaczała także 27,3 proc. premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania (42,63 zł).

Mimo tego fundusze nadal uznały oferowaną cenę za zbyt niską. Efektem tego jest fiasko wezwania.

Dlaczego do tego doszło? Już wcześniej sugerowano, że paradoksalnie plany wyjścia z giełdy mogą paść ofiarą sukcesów spółki. Ta bowiem w ostatnich latach przynosiła krociowe zyski i na tle branży wyglądała niczym perła w koronie.

Tylko w 2022 roku Grupa Ciech wypracowała ponad 1,03 mld zł znormalizowanej EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją), oznaczało to wzrost rok do roku o 45 proc.

Przychody grupy wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (plus 55 proc. rok do roku), zaś zysk netto wzrósł o 158 proc. rok do roku, osiągając poziom 565 mln zł.

Nic więc dziwnego, że analitycy z którymi wcześniej rozmawialiśmy, sceptycznie podchodzili do możliwego sukcesu wezwania.

Brak zmian w statucie, ale to wciąż nie koniec i spółka może opuścić giełdę

Ile dokładnie skupiono akcji w wezwaniu będzie wiadomo w tym tygodniu. Jednak ponieważ akcji nie sprzedały fundusze, spółka pozostanie na giełdzie. Dzieje się tak ponieważ tzw. przymusowy wykup jest możliwy tylko po przekroczeniu przez jednego akcjonariusza progu 95 proc. posiadanych akcji, tymczasem fundusze mają ich łącznie 20 proc.

To nie koniec złych informacji dla KI Chemistry spółce nie udało się dokonać zmian w statucie Ciechu. Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlwoych - do podjęcia uchwały o zmianie statutu spółki niezbędna jest większość 3/4 głosów (art. 415 § 1 k.s.h.). Wyjątek od tej reguły dotyczy istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki. Tu potrzeba większości 2/3 głosów.

Tymczasem podczas poniedziałkowego walnego spółki przeciwko planom głównego akcjonariusza niemal w całości opowiedzieli się mniejszościowi posiadacze akcji firmy. Statut pozostał bez zmian. Następstwem tego było także brak głosowania (jako bezprzedmiotowe) w sprawie zmian w radzie nadzorczej firmy.

Co dalej z firmą? – Oczywiście wzywający przeanalizuje sytuację. Nie da się wykluczyć kolejnych propozycji z jego strony. To, że nie będzie kontrolował wszystkich akcji w samej działalności spółki nic nie zmieni – mówi nam proszący o anonimowość analityk.

Na giełdzie akcje Ciehcu we wtorek zachowywały się dość neutralnie. Płacono za nie po południu około 53,75 zł, czyli o 0,19 proc. więcej niż na początku handlu.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.