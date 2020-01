Ciech pracuje nad inteligentnymi materiałami

Chemiczna grupa Ciech pracuje nad technologią inteligentnych materiałów absorbujących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości płynów zagęszczanych ścinaniem, czyli tzw. płynów nienewtonowskich. Kontrolowana przez koncern spółka Smartfuild otrzymała właśnie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dalsze prace nad tym rozwiązaniem, które może okazać się niezwykle przydatne w produkcji odzieży ochronnej czy elementów konstrukcyjnych samochodów.

Projekt rozwoju technologii STF otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020”. Ciech przeznaczy uzyskane środki, w wysokości ponad 5 mln zł, na zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży, elementów ochronnych czy akcesoriów sportowych.Pozytywna weryfikacja tej tezy pozwoli na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF.- Dzięki wsparciu Ciechu spółka Smart Fluid w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych zaprojektuje i przetestuje linię pilotażową do produkcji materiałów ochronnych opartych na STF. W trakcie badań będziemy koncentrować się zarówno na jakości produktów, jak i na optymalizacji surowcowej procesu, tak aby produkty spółki, poza unikalnymi właściwościami, charakteryzowały też konkurencyjne ceny - mówi prof. Marcin Leonowicz ze spółki Smartfluid.Spółkę Smartfluid, której większościowym akcjonariuszem jest Ciech, tworzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Udziałowcem spółki jest też Instytut Badań Stosowanych.Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych. Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane.Zobacz też: Chemia idzie w "zielony ład". Potrzebuje nowości