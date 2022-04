Ciech prognozuje poprawę wyników

Znormalizowany wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) grupy Ciech wyniesie w tym roku 740-780 mln zł wobec 727 mln zł w 20201 roku. Wyższe mają być również przychody – wynika z prognozy wyników spółki opublikowanych we wtorek.

Spółka Ciech ocenia, że dzięki dobrej koniunkturze na większości rynków i utrzymaniu dotychczasowej polityki zakładającej przenoszenie zwiększonych kosztów surowców na ceny produktów, znormalizowany wynik EBITDA Grupy w 2022 roku może wynieść 740-780 mln zł (w stosunku do 727 mln zł zaraportowanych w 2021 roku), a przychody ok. 4 300-4 500 mln zł – poinformował Ciech we wtorek w komunikacie.

Spółka poinformowała również, że w pierwszym kwartale br. znormalizowany wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym ma wynieść 225-235 mln zł wobec 222 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Przychody w tym okresie, zgodnie z prognozą, mają wynieść ok. 1 200-1 250 mln zł.

Ciech zapowiada również, że w tym roku będzie kontynuować dynamiczny rozwój biznesu Agro, który wypracował 115 mln zł wyniku EBITDA w 2021 roku (wobec 41 mln zł w 2020 roku). Również biznes Pianki zanotował w ubiegłym roku rekordowy wynik EBITDA (65,3 mln zł) i w 2022 roku będzie umacniał wiodącą pozycję wśród dostawców pianek PUR. W biznesie Krzemiany pozytywny wpływ na wyniki będzie miało uruchomienie pod koniec 2021 roku nowego pieca, zwiększającego moce produkcyjne całego biznesu o ok. 30 proc.

W biznesie sodowym kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania efektywności produkcji, wynikające m.in. ze współpracy z Siemensem (symulator linii produkcyjnej sody) i firmą Honeywell (wdrożenie systemu APC zwiększającego wydajność produkcji w fabrykach w Polsce i Niemczech).

- Zrealizowana z sukcesem strategia na lata 2019-2021 stworzyła mocne fundamenty do uzyskiwania dobrych wyników w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Znacząco obniżone nakłady inwestycyjne, w połączeniu z trwałymi optymalizacjami procesowymi, a także rozbudową portfolio produktowego, powinny zaowocować wypracowaniem wyższego wyniku EBITDA – mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciech.

W 2021 roku Grupa Ciech wypracowała wynik EBITDA na poziomie 727 mln zł, wobec 585 mln zł rok wcześniej (wzrost o 24 proc.).