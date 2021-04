Ciech spodziewa się poprawy wyników finansowych w 2021 r.

Ciech prognozuje, że EBITDA grupy w 2021 roku może wzrosnąć o ok. 20-25 proc. w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku (który wyniósł 585 mln zł), czyli do poziomu 700-735 mln zł. Zgodnie z prognozą, przychody mają wynieść od 3,12 mld do 3,28 mld zł.

Ciech wyjaśnia, że poprawa wyników finansowych będzie efektem m.in. pełnego roku optymalnej wydajności linii do produkcji sody oczyszczonej w Ciech Soda Deutschland w Stassfurcie.

Po stronie kosztowej, przez kolejne lata powinny się utrzymać efekty głębokiej optymalizacji przeprowadzonej w 2020 r.

Ciech zapowiada aktualizację strategii. Jej cele finansowe zostaną zaktualizowane i przesunięte w czasie. Aktualizacja pojawi się, kiedy sytuacja związana z pandemią przestanie być niestabilna.

Pomocna odbudowa gospodarki

Utrzymanie optymalizacji kosztowej

Silne fundamenty finansowe