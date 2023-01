Ciech stawia na bardziej ekologiczne pianki

Chemiczny producent Ciech Pianki, otrzmał certyfikat ISCC Plus. Potwierdza on, że spółka przy produkcji pianek spełnia rygorystyczne normy środowiskowe w obszarze produkcji.

ISCC Plus jest uznawanym na całym świecie systemem certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów i jest przyznawany po wcześniejszym przeprowadzeniu drobiazgowego audytu w firmie starającej się o takie poświadczenie.

Ciech Pianki kupuje od zewnętrznych dostawców główne składniki niezbędne do produkcji pianek PUR: toluilenodiizocyjanian (TDI) oraz poliol. Są one wytwarzane z surowców ropopochodnych.

Jednak najnowsze, dostępne już na rynku, rozwiązania technologiczne umożliwiają produkcję tych komponentów z większościowym udziałem surowców pochodzenia naturalnego lub wytworzonych w sposób zrównoważony.

– Dostawca jednego z głównych surowców wykorzystywanych do produkcji w naszym bydgoskim zakładzie, deklaruje udział materii spełniającej zasady zrównoważonego rozwoju bio-circular na poziomie ponad 50 proc. – jej wielkość obliczana jest na podstawie bilansu biomasy użytej do produkcji komponentów – tłumaczy Piotr Chojnacki, szef Działu Technologii w spółce Ciech Pianki.

Podobne alternatywy dla surowców ropopochodnych są już wdrażane przez producentów pozostałych surowców wykorzystywanych przez Ciech Pianki. Ich zastosowanie umożliwi bydgoskiej spółce dalsze rozszerzanie oferty wyrobów powstających w sposób zrównoważony. Spółka planuje również wykorzystanie do produkcji pianek surowców z recyklingu, a także pochodzenia roślinnego.

Ciech Pianki to jeden z największych producentów pianek poliuretanowych w Polsce. Należący do niej zakład wytwarza pianki elastyczne, a wśród jego odbiorców znajdują się najwięksi producenci mebli i materaców w kraju, a także w Europie. Spółka sprzedaje również pianki używane w domach (zmywaki czy gąbki kąpielowe). Firma znajduje się w Bydgoszczy. Zatrudniająca ponad 120 pracowników spółka dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie ok. 30 tys. ton pianek rocznie.