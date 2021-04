Ciech stawia na nowe akcenty. Siła w różnorodności

Na jedenastego maja Grupa Ciech zapowiedziała publikację nowej strategii firmy. Rewolucji nie będzie, koncern nadal skupi się na tym, co potrafi najlepiej. Ale pojawią się nowe akcenty. Firma chce produkować więcej wysokomarżowych produktów (lepiej odpowiadających na potrzeby odbiorców). I to przy jak najmniejszym zużyciu - najlepiej zielonej - energii.

Strategia energetyczna

A ponieważ grupa inwestuje także w nowe rodzaje pianek (produkowanych w Bydgoszczy) i zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianów sodu (wykorzystywanych m.in. w wytwarzaniu szkła wodnego, w przemyśle oponiarskim, kosmetycznym i papierniczym), sytuacja produkcyjna spółki wygląda dobrze - ze szczególnym uwzględnieniem rosnącego asortymentu produktów spółki.Tym, co spółce spędza sen z powiek, są przede wszystkim kwestie energetyczne. Jak mówi członek zarządu firmy Mirosław Skowron, to jedno z wyzwań, przed którymi stoi Ciech.Produkcja sody i soli to bowiem procesy wysoce energochłonne - co więcej: często odbywające się na zasadzie ruchu ciągłego. Stąd zapewnienie dostaw energii jest dla spółki priorytetem.Firma chciałaby zużywać „zieloną energię”, tyle że nie może ryzykować. A tym ryzykiem jest pewność dostaw prądu i - co kluczowe - pary. Zwrócić uwagę trzeba zwłaszcza na tę drugą. Produkcja zielonej energii rzadko bowiem generuje również produkcję pary. A bez niej Ciech nie może się obyć.Jakiego zatem strategicznego kierunku należy spodziewać się w Ciechu w przypadku energetyki?Nadal będzie realizowana optymalizacja energetyczna spółki. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, zmniejszane jest zużycie energii elektrycznej. Zarazem „brudną energię” zastępuje ta wytworzona przez odnawialne źródła energii.Choć procesów technologicznych spółki panele fotowoltaiczne i wiatraki na razie nie napędzą, to czemu czystej energii nie wykorzystać w biurach lub zapleczu produkcyjnym?Oczywiście firma z czystych źródeł energii nie zamierza rezygnować. Na razie jednak - jak wspomnieliśmy - nie umożliwiają one bezpiecznej produkcji. Być może gdy powstaną wysoce sprawne magazyny energii, przyjdzie czas na stosowanie „zielonej energii” w głównej produkcji.Na razie spółka skupi się na zastępowaniu tam, gdzie to możliwe, źródeł węglowych blokami gazowymi. Przyszłością, choć na razie wciąż odległą, może być także wykorzystanie wodoru.To, co pewne (i zapewne znajdzie się w strategii), to dalsze poprawianie efektywności energetycznej spółki.