Ciech uruchomił nowy piec do produkcji krzemianów w Żarach

Na terenie zakładu w Żarach, po udanym rozgrzewie pieca do temperatury 1450 stopni Celsjusza i podaniu surowców, wyprodukowana została pierwsza partia krzemianu sodu w postaci tzw. szkliwa. Był to kluczowy punkt fazy rozruchu nowej instalacji do wytapiania szklistego krzemianu sodu – surowca kluczowego w produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. energooszczędne opony i kosmetyki.

Inwestycja o wartości 80 mln zł w nowy piec zwiększy moce produkcyjne grupy Ciech w obszarze krzemianów sodu o ok. 30 proc., do ok. 240 tys. ton rocznie.

Nowy piec charakteryzuje się lepszymi parametrami wydajności i zużywa mniej gazu ziemnego, w porównaniu z dotychczasową technologią.

Według zewnętrznych ośrodków analitycznych, rynek krzemionki strącanej w najbliższych latach będzie rósł o ok. 7 proc. rocznie.

