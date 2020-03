Ciech w 2019 roku zanotował wzrost zysków

Grupa Ciech, drugi producent sody kalcynowanej w Europie oraz największy polski producent środków ochrony roślin i soli warzonej, opublikowała wyniki za 2019 rok. Firma wygenerowała sporo zysku mimo problemów w Rumunii.

Jednocześnie sprzedaż zagraniczna (poza rynki macierzyste) ma nadal rosnąć i zgodnie z zapisami strategii stanowić ok. 40 proc. całości sprzedaży na koniec 2021 roku. Dziś środki ochrony roślin oferowane przez grupę trafiają do ok. 50 krajów na świecie. Prace nad badaniami i rejestracjami nowych produktów przyśpieszy natomiast uzyskanie certyfikatu GLP przez laboratorium w Warszawie.W obszarze żywic, od początku 2020 roku działającym jako oddzielna spółka, przez cały rok widoczna była silna konkurencja ze strony producentów azjatyckich, ale kontynuowane były prace nad nowoczesnymi i specjalistycznymi produktami dla branży sanitarnej i transportowej.Segment krzemianów i opakowań szklanych zanotował wyższą marżę znormalizowaną EBITDA, głównie na skutek wzrostu cen krzemianów na rynku, a także możliwości wejścia na nowe rynki dzięki inwestycjom w rozwój mocy produkcyjnych, przeprowadzonym w poprzednich latach. Grupa Ciech jest obecnie największym dostawcą krzemianów w Europie.W 2019 roku podjęte zostały działania o charakterze długoterminowym, do których należą przede wszystkim inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w procesach produkcyjnych (modernizacja energetyki w biznesie sodowym i częściowe przejście na paliwo gazowe, innowacyjne rozwiązania opracowane z naukowcami), zwiększenie efektywności produkcji (inicjatywy związane z wprowadzeniem predictive maintenance, optymalizacją procesów i parametrów produkcji dzięki wsparciu systemów informatycznych) oraz działaniach związanych z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowych produktów i przyszłych biznesów grupy.