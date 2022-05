Ciech w nowej strategii celuje w 400-450 mln zł inwestycji rocznie

Rada nadzorcza Ciechu zatwierdziła przyjętą przez zarząd spółki Strategię Korporacyjną 2022-2024. Zgodnie z tą strategią znormalizowany zysk EBITDA w 2024 roku ma wynieść od 870 do 930 mln zł, czyli o 20-28 proc. więcej niż w 2021 roku, skumulowane wolne przepływy pieniężne (FCFE) w latach 2022-2024 mają wynieść około 580-680 mln zł, a inwestycje mają oscylować w przedziale 400-450 mln zł rocznie.

Główne założenia nowej strategii Ciechu to zwiększanie potencjału generowania przepływów operacyjnych w celu regularnego wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów, a także dalsza transformacja grupy dzięki procesom digitalizacji i innowacji.

- Strategia Ciech na lata 2022-2024 to kontynuacja budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu - powiedział Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciechu.

- Mimo wyzwań, które identyfikujemy w najnowszej strategii, naszym celem jest stałe generowanie dywidendy dla akcjonariuszy i to niezależnie od tego, czy będziemy rozwijać się organicznie, czy poprzez akwizycje - stwierdził Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciechu.

Strategia 2022-2024 definiuje rolę poszczególnych biznesów w osiąganiu celów grupy Ciech.

Każdy biznes z planem działania

Biznes sodowy, poprzez dalsze zwiększenie efektywności, ma wykorzystywać sprzyjające otoczenie rynkowe, a inicjatywy zgrupowane są w czterech obszarach: zwiększenia efektywności kosztowej, transformacji energetycznej, udoskonalenia procesów z obszaru sprzedaży i obsługi klienta oraz wykorzystania potencjału sody oczyszczonej sprzedawanej pod marką Sobic.

W obszarze soli głównym zamierzeniem jest wykorzystanie pełnego potencjału nowej warzelni, wejście na rynek soli farmaceutycznej oraz osiągnięcie celu stworzenia kompletnego miksu produktowego i pełnych mocy produkcyjnych w 2024 roku.

W biznesie Agro dalsza ekspansja opiera się na wykorzystaniu autorskich formulacji o znaczeniu zbliżonym do tego, jakie osiągnął produkt Halvetic, który zadebiutował w 2021 roku.

Nowym elementem strategii dla tej działalności Ciechu ma być wykorzystanie aktualnych rozwiązań, np. rolnictwa precyzyjnego, poprzez nawiązywanie współpracy m.in. ze start-upami.

Wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych (nowy piec oddany do użytku pod koniec 2021 roku) to założenie strategii rozwoju biznesu Krzemiany. Cele biznesu Pianki to przede wszystkim zwiększanie efektywności i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Identyfikacja i wykorzystanie nowych nisz rynkowych to podstawa działalności Biznesu Opakowania, który dodatkowo będzie modernizował linie produkcyjne pod kątem zwiększenia efektywności.

- Każdy z naszych biznesów ma własny, precyzyjny plan działania. Jest on zgodny z celami grupy i będzie realizowany przy wsparciu Ciech SA - zaznaczył Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu.

Nacisk na bezpieczeństwo pracy

W filarze korporacyjnym główne kierunki działań i transformacji dotyczą dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników grupy i wprowadzania najlepszych praktyk w zakładach produkcyjnych.

Ciech podał, że celem jest obniżenie liczby incydentów z obszaru Health&Safety o 30 proc. do 2024 roku.

Następna kwestia to innowacje, które mają służyć zarówno istniejącym biznesom jak i poszukiwaniom przyszłościowych nisz rynkowych, poprzez np. inwestowanie w start-upy i aktywność nowej spółki Ciech Ventures.

Z jednej strony działalność R&D ma sprzyjać obniżaniu kosztów (emisje CO2, odzysk energii, oszczędność zasobów), a z drugiej rozbudowywać portfolio innowacyjnych rozwiązań dla klientów, m.in. w obszarze Agro czy Pianki.

Ciech podał ,że dodatkowo grupa wprowadzi mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego oraz będzie kontynuować digitalizację procesów biznesowych.

- Nasze produkty powstają w dziewięciu zakładach produkcyjnych, które muszą być bezpiecznym i przyjaznym miejscem pracy. Nowa strategia kładzie bardzo duży priorytet na kwestie bezpieczeństwa i rozwoju pracowników - mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu.

- Zwiększamy także paletę narzędzi sprzyjających innowacjom, gdyż Ciech dzisiaj to więcej niż zespół profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem akademickim, ale także nowa spółka ukierunkowana na pozyskiwanie najlepszych rozwiązań ze świata start-upów - zaznacza Mirosław Skowron.

