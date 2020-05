Ciech w pierwszym kwartale miał prawie 40 mln zł zysku

Pierwszy kwartał był dobry dla Grupy Ciech. Czołowy europejski producent sody w pierwszym kwartale prawie nie odczuł wpływu pandemii koronawirusa na firmę. Większym kłopotem było zatrzymanie zakładu w Rumunii.

Pod koniec pierwszego kwartału wpływ pandemii uwidocznił się w biznesie Pianek, gdzie doszło do czasowego ograniczenia produkcji. Wydzielenie biznesu Żywic od początku 2020 roku jako oddzielnej spółki umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie biznesami działającymi w Nowej Sarzynie (Ciech Sarzyna, Ciech Żywice). Biznes Żywice w pierwszym kwartale roku 2020 osiągnął znacznie lepszy wynik EBITDA w porównaniu do roku ubiegłego. Związane to było głównie z intensywną komercjalizacją bardziej marżowych produktów, rozszerzaniem współpracy z obecnymi i nowymi klientami oraz efektywniejszym zarządzaniem łańcuchem dostaw i produkcji.Ograniczenie popytu u odbiorców krzemianów, będące efektem spadku zapotrzebowania branż na krzemionkę strącaną, sprawiło, że w zakładach Ciech Vitrosilicon produkcja została także ograniczona, natomiast dobry początek roku pozwolił na wypracowanie stabilnych wyników w ujęciu rocznym w całym segmencie krzemiany i szkło.- Na podstawie wstępnych danych gospodarczych z drugiego kwartału widzimy spowolnienie produkcji przemysłowej i aktywności gospodarczej, choć nadal ocena ich wpływu na biznes w kolejnych kwartałach jest trudna – przyznaje prezes Ciechu.- Dostrzegamy spowolnienie aktywności gospodarczej w branżach naszych klientów, w tym także tych obsługiwanych przez segment sodowy. Dlatego kontynuujemy działania zwiększające dywersyfikację produktową i geograficzną, zwiększamy udział produktów specjalistycznych oraz aktywnie monitorujemy sytuację na rynkach w Polsce i Europie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kładziemy także nacisk na dalsze ograniczanie kosztów – dodaje Dawid Jakubowicz.