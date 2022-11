Ciech wynagradza akcjonariuszy

Rada nadzorcza Ciechu zatwierdziła wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 79 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję.

Dzień ustalenia praw do zaliczki na poczet dywidendy Ciechu to 22 grudnia, a termin wypłaty – 29 grudnia.

- Regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy jest ważnym elementem strategii firmy na lata 2022-2024 - tłumaczy spółka.

Zaliczka na wypłatę dywidendy jest rozwiązaniem przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych (art. 349 par. 1). Zaliczkę może wypłacić spółka, która posiada wystarczające środki własne oraz wykazała zysk w poprzednim roku obrotowym.

Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy musi być uwzględniona w statucie spółki.

Ciech to kluczowa spółka chemiczna w kraju. Firma jest drugim co do wielkości producentem sody, znaczącym środków ochrony roślin, pianek i krzemianów. Działa na całym świecie.