Ciech z zielonym światłem do sprzedaży żywic

Ciech poinformował w poniedziałek 11 stycznia 2021 r. o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających transakcje sprzedaży spółki zależnej – Ciech Żywice firmie Lerg. Ciech deklaruje, że chce sfinalizować sprzedaż do końca lutego. Wartość transakcji to ok. 160 mln zł.